崔再源-具本相获“春节特赦”……恢复298万名小额滞纳履历者的信用. February. 07, 2024 07:37. by 朴钟敏记者、许东埈记者 blick@donga.com. 政府发表了包括SK集团首席副会长崔再源、LIG会长具本相、前总统秘书室室长金淇春、前国防部长官金宽镇等经济人士和前职高级公职人员、政界人士等在内的春节特别赦免。这是尹锡悦政府的第四次特赦。其中包括对298万名小额滞纳履历者的信用恢复案。 政府于6日举行由总统尹锡悦主持的国务会议，表决通过了7日赦免、复权、减刑980人的特别赦免案。法务部次官（代行长官权限）沈雨廷在表决后召开新闻发布会表示：“希望通过此次赦免，以坚实的民生经济为基础，提高国家经济整体的活力，让政治理念引发的矛盾告一段落，为国民团结创造契机。” 在此次特赦中，因涉嫌贪污子公司资金而被判刑的崔副会长和因涉嫌参与财务欺诈及欺诈性票据发行而被判刑的具会长分别复职。 朴槿惠政府当时因“文化界黑名单”事件被移交审判后，最近放弃上诉被判2年有期徒刑的金前室长、因涉嫌指示军队网络司令部进行回帖工作而去年被判2年有期徒刑的金前长官、因涉嫌“岁月号遗属查察”等嫌疑被起诉的前国军机务司令部参谋长金大烈等8名前职高级公职人员也榜上有名。因涉嫌非法政治资金被判7年有期徒刑的前新国家党（现国民力量）议员李愚铉、因涉嫌非法政治资金被判有期徒刑缓期执行的前共同民主党议员沈基俊等7名政界人士也包括在此次特赦名单之中。

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