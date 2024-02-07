博特罗的《虐待》系列作品. February. 07, 2024 07:36. . “如果没有毕加索的画，人们就不会记得格尔尼卡的悲剧。”这是2023年去世的哥伦比亚画家兼雕刻家费尔南多•博特罗生前说的话。以《12岁的蒙娜丽莎》而闻名的她，无论什么画得都很胖。 他提到毕加索的《格尔尼卡》，是为了强调艺术的重要性。“我会提醒他们，当人们开始忘记时发生了什么事情。”1937年4月26日，纳粹轰炸了西班牙北部巴斯克地区的格尔尼卡村，屠杀了2000多人。但是，如果不是将愤怒、悲伤和恐惧用激情形象化的毕加索的画作，人类也许现在会把悲剧忘得一干二净。。 这是在说明他画《阿布格莱布的虐待》系列作品理由的过程中出现的故事。2003年，他看到美国军人虐待伊拉克战俘的照片后愤怒不已。看到遭受耻辱和侮辱的俘虏，他心痛不已。这导致了历时1年半画出80多幅画的工作。这与毕加索通过新闻得知纳粹暴行后开始画《格尔尼卡》的情况相似。博特罗把那个时机称为“插入语”或“括号”。也就是说，这些画脱离了正常轨道。因为原本应把美丽融入画幅的画家描绘人类虐待人类的丑陋场面并不正常。 但是与欧洲不同，美国的美术馆只顾着看眼色，不愿展示他的画作。这时加利福尼亚的伯克利大学站了出来。博特罗在大学图书馆成功举办展示会后，向大学捐赠了60幅画作。目前，法学专门研究生院走廊上仍常年展示着他的4幅画作。正如曾任研究生院院长的克里斯托弗•埃德利教授所说：“这是为了提醒法律专业的学生在无法无天的道德真空状态下会发生什么事情。”这也是需要艺术的原因之一。

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