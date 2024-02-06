结果还是要重演4年前的“临时摊点选举”……国民要睁大眼睛. February. 06, 2024 07:46. . 共同民主党代表（党首）李在明昨天就比例代表选举制表示：“准联动制虽然不完整，但这是向前迈进了一步的宝贵成就。不是回归过去，而是在准联动制内寻找胜利之路。”他阐明了将维持现行准联动型比例代表制。他还表示，将通过“民主改革选举大联合”创建卫星政党。因此，在此次4月10日议会选举中，卫星政党泛滥的4年前的混乱局面有望重演。 李在明决定维持准联动制，此前在并立型和联动型之间权衡选举有利与不利，举棋不定，直到离选举只剩下两个月的时候才拿定了主意。对于应该设计成正确反映民意的选举制，掌握法律修改钥匙的院内第一大党推迟又推迟，最终做出了没有任何制度改善的维持现行决定。而且，不仅没有朝野政党协商的余地，也没有国民判断的时间，直到最后才悄悄提出。这既是“巨大在野党”的另一种霸道行为，也是愚弄国民的行为。 准联动型比例制以防止两大政党独占鳌头、增加少数政党进入议会的名义，由共同民主党和正义党主导，在第21届议会选举时首次实施。但朝野两党通过小伎俩建立卫星政党，甚至瓜分比例代表，导致其原宗旨消失，只有两党格局变得坚固。随着选举时闪现、后来又消失的35个临时摊政党的泛滥，投票用纸长达48厘米，在选举运动中，为了避免违反《选举法》，甚至出现了反穿夹克或标记2个符号的“双胞胎巴士”。 由于这些原因，李在明也在上次大选中承诺“没有卫星政党的联动型比例制”。但是，去年底他声称“输得漂亮又有什么用”，暗示了回归并立型的方针，但遭到了内部反对，摇摆不定。但到了现在，却说要重新进行小伎俩和变相手段泛滥的奇怪选举。虽然4年前勉强装作跟随，但现在公开宣布创建卫星政党。 李在明表示，“将应对执政党的卫星政党犯规”，“（对方）拿着刀扑过来，怎么能赤手空拳应对呢?”，将责任推给了国民。在这样的“怪别人”下，准备泛在野圈卫星政党，不知道在此过程中会有什么样的勾结或交易横行。很有可能是各种争议人物的介入。国民力量党也结束了卫星政党创党发起人大会。4年前可能是因为不知情而遭遇了“临时摊点”政治，但这次国民应该睁大眼睛好好审判。

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