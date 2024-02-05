克林斯曼主教练：“半决赛争取在90分钟内结束战斗”. February. 05, 2024 07:40. by 金培中 wanted@donga.com. “半决赛争取在90分钟内结束战斗。” 3日，执教韩国男子国家足球代表队的尤尔根•克林斯曼主教练在8强赛上经过加时赛鏖战艰难战胜澳大利亚队后，在记者会上做出了上述表示。3日，在卡塔尔阿尔瓦克拉的阿尔贾努布体育场举行的与澳大利亚队的8强赛上，韩国队经过120分钟的加时赛苦战，最终以2比1反败为胜。此前在上月31日进行的与沙特阿拉伯的16强赛上，韩国队在加时赛上以1比1与对手战平后，在点球大战中以4比2获胜。 在两场比赛中都先失一球，以0比1落后，在下半场补时阶段戏剧性地扳平比分后成功反超。从小组赛开始，韩国队一直就是这样。从与约旦队的小组赛第2场比赛开始，连续4场比赛在下半场补时阶段进球，摆脱了失败的危机。除了小组赛第3场与马来西亚队的比赛中补时阶段出现的进球外，其余3球都是扳平比分的进球。 韩国队似乎要掉到悬崖边上，但最终还是爬上来成功生存，因此被称为“僵尸足球”。队长孙兴慜表示，“首先取胜很重要。撇开僵尸足球不谈，我认为（赢得比赛）是球队的能力。经过艰苦的比赛，球员们之间的信任变得坚强，球队也变得更有凝聚力。”克林斯曼主教练表示，“球员们在失球后的竞技状态更好，甚至让人产生‘在0比1落后的情况下开始比赛如何’的想法。那么从一开始就展现出如此好的竞技水平会如何呢”，决心在半决赛中以不同的面貌在90分钟内拿下胜利。 韩国队将于7日0时在赖扬的艾哈迈德-本-阿里体育场与约旦队进行半决赛较量。这是约两周前在亚洲杯小组赛上对阵过的对手。当时两队未能分出胜负，以2比2战平。约旦队也士气大振，首次晋级亚洲杯4强。继巴林、韩国之后，以E组第3名的成绩进入16强的约旦队在16强战中以3比2逆转战胜D组第1名伊拉克队进入8强后，以1比0平息了在首次参加的亚洲杯上创造进军8强奇迹的塔吉克斯坦队的旋风，队史首次进军亚洲杯半决赛。约旦队此前在亚洲杯上的最好成绩是在2004年中国、2011年卡塔尔亚洲杯上取得八强。 韩国队在半决赛中必须在没有“防守核心”金玟哉的情况下进行比赛。在小组赛第1场比赛中被出示一次黄牌的金玟哉在8强赛中也受到了黄牌警告，累积两张黄牌无法参加半决赛。孙兴慜、李刚仁等其他9人身披的黄牌在四分之一决赛结束后全部清零。克林斯曼主教练表示：“有让另一位中后卫郑昇炫或防守型中场朴镇燮担任（中后卫位置）或变阵（代替四后卫）使用三后卫等多种选择。 韩国和中东三个国家进入了本次大赛的半决赛。另一场半决赛将在卡塔尔和伊朗之间展开。半决赛对阵表出来后，体育统计专门公司“OPTA”将韩国的夺冠概率定为36%，创下了最高纪录。其后依次为伊朗（30.9%）、卡塔尔（26.4%）、约旦（9.5%）。

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