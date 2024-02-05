“想象一下北韩像哈马斯一样，突然南侵和屠杀平民！”. February. 05, 2024 07:40. by 洪禎秀 hong@donga.com. “想象一下北韩（朝鲜）突然侵略韩国，屠杀平民并发射火箭。” 2日，美国犹太人委员会（AJC）的泰德•多伊奇会长（照片）在首尔钟路区一家酒店与东亚日报见面，这样比喻了去年10月7日巴勒斯坦武装组织哈马斯对以色列的侵略。他说：“韩国国民当然也会要求政府采取强硬措施”，“加沙战争也是以色列针对以扫荡犹太人为目标的恐怖组织（哈马斯）的攻击而采取的本国防御行动。” 多伊奇会长曾担任美国众议院议员12年，于2022年就任1906年成立的美国国内犹太人权益拥护团体AJC的代表。他解释说：“北韩在得到伊朗支援这一点上与哈马斯有共同点”，“AJC在联合国一直带头关注北韩的人权蹂躏。” 多伊奇会长对于以色列的强硬应对和战争长期化的批判舆论表示：“美国支援以色列的方针没有得到压倒性的支持是事实”，“哈马斯的末日就是中东和平到来之日，（11月大选中）也会对拜登政府有所帮助。”对于国际社会正在讨论的“战争解决方案”，他表示：“必须努力保障阻止对以色列的威胁。” 对于美国国内最近反犹太主义愈演愈烈，甚至出现支持哈马斯的呼声的现象，他强烈谴责说：“这是危险的阴谋论，也是拥护恐怖主义的行为。”多伊奇会长表示：“我们也哀悼巴勒斯坦无辜平民的牺牲”，“哈马斯甚至把自己应该保护的人当作人盾，将数十亿美元的援助金用于恐怖袭击。”

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