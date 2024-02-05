“怀疑印尼研究员在4、5年间筛选泄露KF-21相关资料”. February. 05, 2024 07:39. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 据悉，涉嫌泄露韩国型超音速战斗机“猎鹰（KF-21）”相关资料的印度尼西亚籍研究员A某是派往韩国的印度尼西亚开发团队中参与KF-21开发时间最长的人士。 军方消息灵通人士表示：“据我所知，A某除了新冠肺炎疫情（COVID-19）严重的那段时期外，在韩国航空宇宙产业公司（KAI•KF-21制作公司）进行派遣工作的时间最长。”据悉，A某于上月17日在庆南泗川的KAI总公司试图向外部转移的未认可便携式储存装置（USB）中，包含了相当于4、5年的49个资料文件。据悉，国家情报院和国军反间谍司令部等调查当局怀疑A某历经多年选择性地获取并泄露KF-21开发相关资料的可能性。 据悉，A某在相关当局的调查中坚决否认相关嫌疑，称“只是不小心将储存了研究团队会议资料等一般内容的个人USB存储器带到了公司内部而已。”KAI方面也表示，到目前为止，一般资料占多数，没有属于军事机密的内容。但是军方当局者表示：“这是KAI的自行调查结果，USB存储器的准确内容是否触犯机密，将通过相关当局的正式调查确认。” 国情院等情报当局在禁止包括A某在内的10~20名印度尼西亚派遣人员全员出国后，分两次结束了调查。据悉，还对与A某等人一起参与KF-21开发工作的KAI有关人士进行了补充调查。因为不能排除A某在USB中储存KF-21相关资料并运出的过程中，KAI内部人士参与其中的可能性。 军方消息灵通人士表示：“以已经调查的内容为基础，正在内部讨论是委托检方和警方进行调查，还是进行追加调查。”

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