流露出核潜艇野心的金正恩……一旦拥有，韩半岛军事地形发生剧变. February. 03, 2024 07:26. . 去年9月，朝鲜国务委员长金正恩公开了新型潜艇“金君玉英雄”号，并主张“如果（搭载）核武器，那就是核潜艇”。与金正恩的自信无关，“搭载核武器”的潜艇并不是真正意义上的核潜艇。只有“使用核推进方式”的潜水艇才能得到真正的核潜艇待遇。 2019年只公开了部分船体的“金君玉英雄”号，时隔4年终于完全露出了真面目。金正恩可能是想最大限度地赋予这艘常规（柴油）潜水艇以威胁性的意义。因此，考虑到该新型潜水艇可以装载10枚战术核武器导弹，朝鲜似乎主张“搭载核武器的就是核潜艇”。 不过，金正恩表示，“将引进先进的动力体系”，同时表现出了建造核动力潜艇的野心。在朝鲜，金正恩的话就是宪法。“最高尊严”公开表示要制造核动力潜水艇，意味着朝鲜当局将动员人力、物力资源进行建造。当时，韩国情报当局人士预测称，“金正恩将在半年内就核动力潜水艇提出有进展的计划”。也就是说，即使是为了对自己的话负责，也会这样做，哪怕是吹牛或夸张。 令人惊讶的是，在不到半年的今年1月28日，金正恩就核动力潜艇建造事业的执行方案做出了“重要结论”。分析认为，这意味着已经确定了建造核潜艇的详细方案和日程等。 核动力潜水艇从核反应堆获得动力。因为不需要经常出水，所以执行“隐秘”作战的能力比柴油方式更强。块头也很大。美国核动力潜艇中，洛杉矶级潜艇达到6900吨，俄亥俄级潜艇达到1.6万吨。核动力潜水艇不仅速度快，而且可以装载大量核武器，因此被称为“核武器的终结者”。 不幸中值得庆幸的是，金正恩声称的“重要结论”很有可能是虚张声势。韩国政府核心人士断然否认称：“"朝鲜可能还没有掌握核动力潜水艇的核心——小型核反应堆技术等，这还是金正恩的希望事项。”也就是说，金正恩要想向全世界只有6个国家的核动力潜艇拥有国出示名片，还有很长的路要走。 不过，眼前的高风险变数令人担忧。正在大力向俄罗斯提供武器支援的金正恩会公然要求核潜艇强国俄罗斯提供潜艇说明书。有分析认为，俄罗斯总统普京可能会在上半年访问朝鲜。韩美当局也在关注朝鲜夺取核潜艇技术的可能性。朝鲜去年针对韩国主要造船企业举行了黑客派对。完全可以瞄准核潜艇技术。 如果朝鲜拥有核动力潜艇技术，韩半岛的军事格局将发生巨变。声称“海军的核武装化是迫切的时代任务"的金正恩，会认为任务即将完成。在韩国国内，拥有自主核动力潜艇的主张将会高涨。以核潜艇为关键词，韩半岛很有可能处于军备竞赛的漩涡之中。

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