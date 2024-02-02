被斥责“社交媒体杀人”……出席有害内容听证会的扎克伯格：“对不起”. February. 02, 2024 07:26. by 洪禎秀 hong@donga.com. “扎克伯格先生，你的手上有血迹。你们公司的服务杀死人了。” 1月31日，共和党重量级参议员林赛·格雷厄姆猛烈抨击坐在美国参议院听证会现场的元宇宙首席执行官马克·扎克伯格。旁听席上手拿孩子照片的数十名受害者家属鼓掌表示赞同。 当天的听证会是由参议院法制司法委员会为了追究大型科技企业对网上儿童性剥削物等有害内容扩散的责任而举办的。这是因为，虽然儿童和青少年在社交媒体上暴露在各种有害内容中，遭受性剥削受害等，部分人甚至失去了生命，但信息技术恐龙们却疏忽了对策的制定。 在约4个小时的听证会上，除元宇宙外，Snapchat、TikTok、X（原推特）、Discord等5家企业的首席执行官也作为证人出席。在这5家企业中，规模大、知名度最高的扎克伯格受到了集中指责。元宇宙运营的脸书和照片墙的用户在全世界至少达20亿人。去年美国失踪、虐待儿童中心受理的3600万件在线儿童性剥削物举报中，一半以上是在脸书上受理的。 当天，议员们异口同声地痛斥了5名首席执行官。共和党参议员乔希·霍利让扎克伯格站起来后问道：“你有向受害者道歉的想法吗?”扎克伯格站起来对旁听席说：“这是谁也不能经历的事情。我为大家所经历的一切表示歉意。”但霍利说：“你是百万富翁。个人愿意承担责任吗？”扎克伯格说：“我们的工作建立了业界最高水平的工具……”霍利看到扎克伯克回避的态度，打断他说：“不就是要赚钱吗？” 共和党议员玛莎·布莱克本也拿出了元宇宙的内部文件，指着其中推算10多岁用户的终身价值为270美元（约合36万韩元）的内容斥责道：“对于你们来说，儿童只不过是商品而已。” 其他首席执行官也相继道歉。Snapchat的首席执行官埃文·斯皮格尔就未成年人在Snapchat上购买毒品后死亡的事例表示：“很抱歉没能阻止悲剧的发生。”但民主党参议员艾米·克洛布彻冷嘲热讽地表示，应该对文化信息企业的免责条款进行大规模修改，并表示“如果不改变法律，什么都不会改变”。TikTok首席执行官周受资表示，今年将在儿童保护方面投资20亿美元。 新加坡籍的周受资还被问到很多关于与中国有关的问题。抖音的母公司是中国字节跳动，美国担心中国共产党可以通过抖音收集西方主要国家的个人信息。对于议员们反复提出的“是否加入过中国共产党”“国籍是中国吗”的问题，他回答说：“我是新加坡人。”

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