获得奖学金等，推进到地方工作的“地区必需医生制”. February. 02, 2024 07:25. by 朴星民 min@donga.com. 最早从明年开始，将推进“合同型地区必需医生制”的引进工作，即获得奖学金等支援，取得专业医生资格后，在地区工作一段时间。到2028年为止，将在必需医疗领域投入10万亿韩元以上，并推进医疗事故时的刑事处罚限制。 政府1日在京畿城南市盆唐首尔大学医院举行了主题为“拯救生命和地区的医疗改革”的民生讨论会，并发表了旨在加强必需医疗的“四大改革一揽子计划”。尹锡悦总统在会上强调说：“现在是推进医疗改革的黄金时间。如果大多数国民希望的医疗改革因部分反对或抵抗而后退，将背弃国家的本质作用。”另外，尹总统还强调了医疗改革的必要性，他说：“流行急诊室团团转、儿科open run等话语的国家不能说是好国家。” 保健福祉部在会上表示：“以2035年医生人数将不足15000名的供需预测为基础，从明年开始将推进医大定员增员。”虽然没有具体说明明年的增员规模，但是考虑到供需前景，预计10年内年均将增加1500名以上。目前，韩国国内医大的定员数在2006年以后被冻结在3058名。福祉部第二次官朴敏守在前一天的事前新闻发布会上表示：“虽然医疗界会相当反对，但如果此次失败，就不会有大韩民国，因此正在推进。” 福祉部发表的改革方案包括，引入大学和地方自治团体及医大学生签订3方合同，在地方工作一定时间的合同型地区必需医生制度、推进制定限制医生和医疗机关以义务性加入责任保险为代价提起公诉的医疗事故处理特例法、集中提高必需医疗领域数等内容。韩国政府计划在今年上半年（1~6月）设立总统直属的医疗改革特别委员会，制定针对必需医疗领域改革课题的实践方案。

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