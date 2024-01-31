时隔110年，印鉴证明将改为“数字印鉴”. January. 31, 2024 07:35. by 李素贞记者、李相宪记者 sojee@donga.com、dapaper@donga.com. 已实行110年的“印鉴证明发放制度”将被调整为数字印鉴。 尹锡悦总统30日在京畿道城南市板桥第二科技谷企业支援中心参加了以“相生的数字，保护国民权益”为主题的民生讨论会，并表示：“将把印鉴证明大幅转变为数字印鉴。计划到年底为止，以420多个服务为开端，在3年内将1500多个行政服务具备文件完全数字化。” 他同时还承诺：“个体户和小规模企业家即使想处理一个简单的业务，也要一一跑，开具许多文件。要让国民不需要到处跑，准备各种证明文件，能够简便地申请必要的业务。”他还表示：“只要将30%的准备文件数字化，就可以节约以万亿韩元为单位的预算。” 政府计划到2025年为止，在全面调查国家法令和自治法规后掌握的2608件全体印鉴证明要求事务中，对单纯本人确认等必要性较低的2145件（82%）业务进行阶段性整顿。以去年为基准，共发放2984万件印章证明，其中约2887万件被废除或转换为数字印章。 不过，与财产权相关性较高的用于房地产登记、向金融机关提交的印鉴证明，要按照现有方式发放。但是，从明年1月起，如果同意提供印章信息，将在政府系统内共享数据，使必要的机关之间可以确认印章信息。除此之外，为了确认本人等所需的印鉴证明书将从今年9月开始通过在线信访服务“政府24”在线发放。 尹锡悦在当天的民生讨论会上就游戏产业培育方针表示：“可以说是代表性不公正事例的‘概率型项目’使很多消费者蒙受损失，因此要求了义务性地公开概率型项目信息。”

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