“盖乐世S24”将从31日开始在120多个国家陆续上市. January. 31, 2024 07:35. by 郭道英 now@donga.com. 三星电子表示，将从31日开始在全球主要国家推出首款搭载自主设备人工智能（AI）的智能手机“盖乐世（Galaxy）S24系列”。 包括“盖乐世S24 Ultra”、“ 盖乐世S24+”、“ 盖乐世S24”在内的新产品系列将以韩国、美国、英国、法国、德国、印度、新加坡等为起点，依次在120多个国家上市。三星电子移动经验（MX）事业部长（社长）卢泰文（音）表示：“盖乐世S24系列的上市已经超越了智能手机，是开启新AI手机时代的三星电子的第一步。” 三星电子表示，本月18日Unpack活动结束后，开始在全球预售，与前作相比创下了两位数的增长率。盖乐世S24 Ultra占总销量的65%以上。在出厂价方面，Ultra、Plus、普通型号的价格分别为169.84万韩元、135.3万韩元、115.5万韩元。

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