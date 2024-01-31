美国商界“担心韩国平台法”……出面拯救谷歌和苹果. January. 31, 2024 07:35. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 代表美国财界的美国商会当地时间29日发表声明，反对韩国公平交易委员会正在推进立法的《平台公平竞争促进法》，并称“有可能以外国企业为目标违反贸易协定”。对于谷歌、苹果、亚马逊等美国大型科技企业将成为该法律限制对象的担忧，美国商会提到“有可能违反韩美自由贸易协定”，暗示将强硬应对。 美国商会当天以亚洲首席副会长查尔斯·弗里曼的名义发表声明称，“担心韩国急于通过平台促进法案”，主张该法案践踏给消费者带来利益的竞争，无视好的限制惯例，任意将外国企业作为目标。声明还表示，“敦促公平交易委员会表现出透明性和开放的对话”，敦促公平交易委员会在立法前应提供与美国财界等进行事前讨论的机会。 该法案规定，事先将支配市场的少数平台企业指定为“支配性企业”，禁止排挤竞争者等犯规行为。业界认为，不仅是Naver、Kakao等韩国平台企业，垄断操作系统市场的谷歌、苹果等也将被指定为“支配性经营者”。 美国特别担心，通过此次限制，目前韩国市场占有率较低的中国大型科技企业将瞄准反射利益。

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