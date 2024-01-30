韩文之美，53米长的媒体墙即将展开. January. 30, 2024 07:33. by 全慧珍记者 sunrise@donga.com. 从下月1日开始，在首尔钟路区光化门广场世宗大王铜像前展开的53米长的媒体墙上，可以欣赏到以韩文为主题的特色媒体艺术作品。 首尔市29日表示，将从2月1日至3月31日在光化门广场獬豸广场媒体墙举行利用人工智能（AI）的企划展”Ai to世宗”。在此次展示会上，可以看到在国内外活动的3名字体设计作家以韩文为主题创作的3部媒体艺术作品。展览时间为每天上午8点至晚上10点，免费参观。 此次公开的作品在韩文的规律特性上添加了诱发想象力的AI技术。闵本作家的作品《呼吸》讲述了“儿童AI”接受训民正音和韩语教育的假想情况。结合韩文的辅音和元音，生成音节和单词、诗和散文等，展现韩文的美丽。 林善雅作家的作品《庆祝四物》是关注“庆祝”行为的作品，利用AI重构了从人类记录社交网络服务（SNS）收集的文本和图画文字。文海媛作家的《宇宙的物体》是将展示空间假设为宇宙空间的作品。作品中的韩文字体排印是通过三维（3D）模型体现宇宙变化的颜色、行星的质感等。 此次展览是去年9月开始的《Hi Ai》企划展的最后一集。首尔市相关人士解释说：“这是装饰4次媒体艺术展示结尾的活动”，“展示期间将同时展出从去年11月开始展示的白南准致敬展‘Ai to Art’和市民参与型内容等。”还将以参观展览的市民为对象进行问卷调查活动。展示期间，通过“光化门广场”主页或“媒体艺术首尔”Instagram账号上登载的链接参与问卷调查，就可以通过抽签获得相关礼物。 首尔市设计政策官崔仁圭（人名音译，上同）表示：“通过獬豸广场媒体墙的展示，任何走在光化门广场的市民都可以亲切地接触媒体艺术。”

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