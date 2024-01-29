克洛伊•金成首位成功完成1260度跳跃动作的女选手. January. 29, 2024 07:49. by 任寶美 bom@donga.com. “天才单板滑雪选手”克洛伊•金（24岁•美国•照片）又树立了一个里程碑。 27日，克洛伊•金在美国阿斯彭举行的X-Games单板滑雪女子U型池比赛中，作为女子选手首次成功完成了1260度（空中旋转三圈半）跳跃动作。 克洛伊•金在当天的决赛第一轮试跳中已经成功完成了“back to back 1080”（双向连续旋转三圈）动作，在参赛选手中获得了最高分96.33分。在其他选手到第3轮试跳为止全部结束的时候，她比第2名小野光希（20岁•日本）的分数（87分）高出近10分，以压倒性的优势位居第1位。 对于确定获得金牌的克洛伊•金来说，第三次机会是“Victory Lap”（确定夺冠的选手比起尝试高难度技术，大多通过庆祝动作来结束比赛）。愉快地乘坐单板滑雪的克洛伊在最后的跳跃中尝试了“Cap 1260”（改变行进方向，旋转三圈半）动作并取得了成功。虽然落地多少有些不稳，但观众和解说员似乎无法相信地大声呐喊。克洛伊•金说：“说实话我早就想去完成这个技术动作了。如果能更加干净利落地落地就好了，但即便如此，我也很高兴能够成功完成该动作。” 克洛伊•金在2022年北京冬奥会上继2018年平昌冬奥会之后取得大赛2连冠时也曾尝试过该跳跃，但最终以失败告终。北京冬奥会之后暂时离开竞争舞台，重新充电的克洛伊•金上周在瑞士洛克斯举行的国际滑雪联合会（FIS）世界杯上复出，获得了第4名。凭借当天的夺冠，她追平了与“女子单板滑雪传传奇”凯莉•克拉克（41岁•美国•退役）保持的X-Games最多冠军记录（7次）。 克洛伊•金将在2026米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬奥会上首次挑战奥运会三连冠。男女选手中，在冬奥会单板滑雪U型池项目上三次获得金牌的选手有男子组选手肖恩•怀特（38岁•美国•退役），但没有出现三连冠。

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