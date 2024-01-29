前0.1%人群的年薪，首尔为14亿韩元，江原为4.6亿韩元. January. 29, 2024 07:48. by 金道炯 dodo@donga.com. 据调查，首尔市劳动收入前0.1%的上班族年薪平均为14亿韩元，是江原道的前0.1%的3倍。 国会企划财政委员会所属的共同民主党议员梁庆淑27日从国税厅收到的《各市道劳动收入申报现状》显示，2022年首尔市相当于劳动收入前0.1%的6213人的平均总工资为13.8817亿韩元，在全国17个市道中最高。总工资是指年劳动收入中扣除餐费等非课税收入的所得。 继首尔之后，济州道以平均10.0605亿韩元（216名）位居第二，京畿道以平均9.4952亿韩元（4832名）紧随其后。排名前0.1%的总工资最低的是江原道，463人平均得到4.6268亿韩元，与排名第一的首尔相比只有三分之一。全国基准上位0.1%的总工资平均为9.8798亿韩元。 另外，据分析，全国收入差距最大的地区也是首尔。在首尔，劳动收入前20%的年薪平均为1.1995亿韩元，与后20%（667万韩元）相差18.0倍。釜山（15.5倍）、京畿（14.6倍）等紧随其后，收入差距最小的是世宗，只有9.6倍。以全国为基准，上位20%和下位20%的收入差是15.1倍。

한국어