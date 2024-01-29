第三地带主导权竞争正式拉开…李洛渊与脱离在野党派合并成立新党. January. 29, 2024 07:48. by 尹多彬记者、尹明进记者 empty@donga.com. 前共同民主党代表（党首）李洛渊领导的新未来党和退出共同民主党的议员李元旭（音，下同）、金钟民、赵应天的未来大联合28日宣布合并。继之前改革新党代表李俊锡和韩国的希望代表梁香子宣布合并之后，在野阵营内部也组成了“中帐篷”。随着第三地带连带的讨论首先被整理为阵营内的个别“小整合”，预计今后围绕“大帐篷”主导权的竞争将更加激烈。 未来大联合共同代表朴元锡和新未来国民沟通委员长辛京珉当天在国会召开记者会表示：“为了顺应国民要求革除既得权、政治革新、社会改革和未来转换的期待和命令，决定共同创党。”他们决定把“改革未来党”（暂称）用作合并党名，并计划于2月4日举行中央党创党大会，结束合并程序。 不过，“大帐篷”讨论从第一天开始就预告了将举步维艰。李俊锡当天在脸书上表示，“是不是因为新开业的中餐馆（改革新党）的名字已稍微传开，就直接借用一下?免费乘车的话，不管是地铁还是党名都很困难”，表达了对“改革未来党”党名的不满。对此，李洛渊在脸书上写道：“虽然党名临时定为‘改革未来党’，但将通过国民公开征集确定正式党名。”

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