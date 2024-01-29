“名将病”主帅沉迷于编码的原因. January. 29, 2024 07:48. . 职业体育教练们“被炒鱿鱼”的话，一般都会去海外研修。虽然大家都说“我会弥补不足再回来”，但事实上，在语言不通的地方，作为“看客”生活后回来，不知道有什么帮助。相比之下，更直率的理由应该是“需要时间来恢复在更迭过程中受挫的自尊心”。换句话说，就是去展开一段 “名将病”治愈旅行。 职业排球中最严重的名将病患者是前现代资本队主教练崔泰雄。在门户网站上查找的话，首次给他诊断出名将病的报道是黄圭仁记者写的，也就是写《在光化门》的人写的。因为非常了解他的名将病，所以非常自豪。记者最近采访了去年12月21日被撤换后蛰居一个多月的他，询问他是如何治疗名将病的。 因为知道他专挑别人不擅长的事情去做这一点，所以预计不会提到海外研修的事情。但没想到他会回答“正在学习编码”。崔前主教练表示：“事实上在球队的时候也在抽空学习编码。有时间的话，我想好好学习编码，并将其好好利用在排球作战构想上。” 听到这个故事，我想起了崔前主教练在2015年上任后解中学数学题集的时候。当时他说：“我认为如果重新学习数学，或许会对数据分析有所帮助”，“很惭愧，也很害羞。但是正好有数学好的前台职员，所以一边努力折磨着那个职员一边学习。” 崔前主教练以这样的学习为基础，开始做出与别人不同的选择。其他球队一般只在防守专门位置自由人位置上安排一人，但他坚决地使用两人，或者单独培养“one point发球专门选手”，每局都像终结投手一样启用。有趣的是，这种战术现在已经成为职业排球联赛的“新常态”。这样的战术非常奏效。崔前主教练曾两次向“万年老二球队”现代资本送去了冠军奖杯。 问题是过于执着于别人不做的事情，最终成为了毒药。因此未能避开“世界上只有已经被解雇的主帅和今后被解雇的主教练”的职业体育世界的逻辑。上赛季亚军现代资本队在赛季即将迎来转折点之际，“排名倒数第二”成为了被解雇的理由。在崔前主教练体制下只取得4胜（13负）的现代资本队，从他卸下指挥棒后的下一场比赛开始，就取得了5连胜。如果说这样的结果和崔前主教练的名将病之间没有任何关系，那就是谎言。 在采访体育10多年的过程中，我感受到了一些东西。虽然不是所有患有名将病的主帅都能成为名将，但进入名将行列的主帅都有名将病的症状。如果能很好地治疗这种症状，就会成为名将，但如果不能治疗，就会成为名将病患者。很好奇编码学习能否将崔前主教练的名将病换成“可管理的疾病”。

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