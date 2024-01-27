从今天起扩大适用重大灾害法……看不到私营业者的痛苦吗？. January. 27, 2024 07:53. . 从今天开始，对劳动者人数为5人至49人的83.7万多家个体户、中小企业全面适用重大灾害处罚法。因为，推迟两年适用时期的法律修订案的国会处理实际上已经告吹。小型企业在没有做好充分准备的情况下就迎来了，如果发生重大灾害企业主将受到1年以上的刑事处罚等风险。如果朝野政党戏剧性地达成协议，可以在2月1日的全体会议上处理，但可能性不大。 政府和国民力量党、经营界以超过90%的小型企业、个体户准备不足为由，一直在劝说在野党推迟适用法律。共同民主党作为推迟的前提条件要求的政府正式道歉、制定具体灾害预防计划、承诺两年后实行等大部分都得到了满足。但共同民主党要求追加设立产业安全保健厅，协商破裂。有分析称，共同民主党在最后阶段提出新的条件是为了在即将举行议会选举的情况下，不能无视劳动界的强行实施要求，从而积累名分。 小型企业已是火烧眉毛。连成为重大灾害法适用对象的事实都不知道的社区餐厅、面包店、咖啡专卖店老板们陷入了混乱。被新纳入适用对象的工程费不到50亿韩元的建设现场们表示没有余力担任安全管理负责人，处于自暴自弃的状态。虽然雇佣劳动部以个体户等为对象提供咨询服务，但这只是对象中的一部分，接受私营咨询需要1000万韩元以上。 更大的问题是，相关企业解雇职员或减少招聘的可能性很高。在职员人数超过5名的企业主中，有不少人表示要将职员人数降低到4名以下，以避免司法风险。有分析称，健康比青年差、事故回避能力低的高龄层劳动者将首先成为少雇对象。如果企业主因死亡事故等受到刑事处罚而停业，更不用说劳动者要失去工作了。仅受影响范围内的劳动者就有800万人。 自2021年制定以来，重大灾害法就因处罚规定过多、法律条款模糊而引发争议。在此后的3年里，政府确实懒于重新整顿法律、制定对策。即便如此，政界仍然对立即威胁个体户的生计、实施消除劳动者工作岗位的法律置之不理，无论做出怎样的辩解，都无法逃避责任。

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