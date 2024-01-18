行政安全部担心边境地区朝鲜挑衅……紧急检查“西海五岛”等避难设施. January. 18, 2024 07:35. by 李彩完记者 chaewani@donga.com. 最近朝鲜在西部海域接壤地区进行炮击挑衅，令仁川市瓮津郡“西海五岛”延坪岛一带居民的紧张感达到高潮，行政安全部对此进行了广播及躲避设施的紧急特别检查。行政安全部计划对能够迅速向居民传达情况的村庄广播和民间防卫设施等进行检查。 行政安全部17日表示，以民防卫审议官为团长，与仁川、京畿、江原等3个市道组成29人规模的联合检查团，以边境地区为中心，截止到31日实施特别检查。主要检查对象是村庄广播的音质和音量等基本性能、警报设施的装备是否存在异常、负责人熟悉紧急任务的状态等。对于疏散设施，查看引导标志的位置是否合适，重点检查应急供水设施等设备是否正常运行。此前，本报通过延坪岛当地采访报道说：“由于扩音器故障、设备老化等原因，很多居民无法听到避难通知。” 行政安全部计划以此次特别检查结果为基础，找出需要迅速整顿的事业和问题点等，制定改善方案。另外，为了在发生紧急情况时保护国民，今年将投入约54亿韩元的国家经费，重新构筑63处民防卫设施。灾难安全管理本部长李汉庚表示：“政府将加强国民保护体系，使西海五岛和边境地区的居民能够安心生活。”

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