宣布“系统公推”的第二天，执政党内爆发“降落伞”争议. January. 18, 2024 07:35. . “赤裸裸地关照龙山总统室的幕僚们。” 一名执政党议员对16日突然宣布的《国民力量党公推规则》做出了上述解释。他关注了在高风险地和自留地分别适用的竞选舆论调查普通国民比率。包括龙山幕僚在内，检察官出身的人士瞄准了国民力量党现任议员所在的首尔市江南或岭南。国民力量党公推管理委员会在险地首都圈（首尔市江南3区除外）和湖南、忠清等地以20%的党员、80%的普通国民进行竞选。在“自留地”江南3区（江南、瑞草、松坡区）、大邱、庆北、釜山、蔚山、庆南等地，党员和普通国民分别定为50%。这名议员展望道：“党离开改革保守倾向，成了只剩下支持尹锡悦总统的强硬派的‘咸水党员’，“咸水党员会把选票投给来自龙山的参选者。” 公推规则在公推管理委员会第一次会议上，仅用3小时40分钟就确定下来，这也引起了人们的怀疑。公推管理委员会在发表公推规则时宣传说：“执政党历史上首次引进了系统公推制度。”虽然自我评价说细节也制定得很好，但有人怀疑是不是反而精心制作的剧本。公推管理委员会中包括亲尹锡悦派系的核心人物李哲圭议员。而且，一半的公管委员由不知道党情况的法律界人士或专职外部人士组成。第一次会议当天早上，一名外部公推管理委员表示“将从今天开始调查”，但能否充分听取意见还是个疑问。 在遭受“大换血直接打击”的中坚议员的反对中，也有需要倾听的部分。一名多选议员尖锐地指出：“没有提及龙山总统室幕僚等检察官出身的人士，如果没有后续措施，只能认为是为了随意安插他们而有意撬走现任议员。”如果在同一选区当选三次以上的议员再次参加相关选区的选举，执政党将给予处罚。仅从规定来看，在釜山影岛挑战七选的前议员金武星不是减分对象。不能认为充分体现了“老男孩”革新的宗旨。 国民力量党紧急对策委员长韩东勋在宣布的第二天解释说：“这是制定规则时产生的必然结果。不公开公推规则，或者因人而异，就是问题。”部分重要人士也提出了“应该按照革新宗旨接受”的意见。据悉，在宣布公推规则的第二天举行的韩东勋与四选以上议员的会晤中，也没有发生特别的摩擦。 但也有理由不能不理睬非主流的怀疑和重要人士的反对。因为他们的反对都是“把检察官出身的‘檢勺子’们送去插旗就能赢的自留地里吗?”“参选也有品级制，因此检察官出身就是圣骨级，官僚出身是六头品”等党内情绪引起的。 此外，还发生了令人忧虑的事情。韩东勋17日在首尔市党新年问候会上宣布，紧急对策委员金景律将作为首尔麻浦乙区共同民主党议员郑清来的对抗筹码参选。在现任首尔麻浦乙党协委员长面前告知这一事实后，立即出现了认为这是“降落伞公推”的反对。确定宣布公推规则和第二天爆发的降落伞抗议，可千万不要是下插式公推的预告片。

한국어