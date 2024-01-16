马奈-德加展现出的伙伴关系的力量. January. 16, 2024 07:36. . 笔者本月初一大早就去了美国纽约大都会美术馆，被现场的人群吓了一跳。当天是收集19世纪近代绘画大师爱德华•马奈和埃德加•德加160多幅作品的特别展《马奈/德加》落下帷幕的日子，因此在开门前就早早聚集了数百人。 成为纽约大街上的热门话题的《马奈/德加》展，具有即使不是美术专家也会多次前往参观的特别之处。因为该展览把焦点放在了相差两岁的法国富人家出身的两位画家既是朋友有时又敌对的“友敌（朋友和敌人的合成词）”关系上。他们在20多岁的时候在巴黎卢浮宫偶然相遇，维持了20年的友情。 虽然说是友情，但展示作品中生动地表现出了两位画家感受到的竞争心、嫉妒、羡慕、尊敬、执着。德加画了马奈夫妇作为礼物送给了他，结果马奈切掉了妻子部分。是因为什么而生气，但为什么一直都是朋友呢，刺激了想象力。马奈死后，德加看到他的作品《马克西米利安皇帝的处决》以碎片的形式出售，于是他一一购买，最大限度地连接起来。这是尊敬的表现。互相画同样的模型或模仿相似的构图，意识到对方的痕迹也很有趣。 最重要的是，通过彼此的关系更进一步，实现了共同成长，这一点令人感动。再次领悟到了“伙伴关系的力量”。这可能是观众涌入《马奈/德加》展的主要原因。他们本人拒绝被称为印象主义者，但正因为有彼此，才会受到刺激，进行从现有的现实主义转向印象主义的实验。 仔细分析的话，发挥伙伴关系力量的事例太多了。《马奈/德加》展之所以能够成功举办，也是得益于法国奥赛美术馆和纽约大都会之间的合作。160个展示作品中有一半是奥赛和大都会收藏的，多亏了相互借给对方作品，马奈的杰作《奥林匹亚》首次在美国展出，更加火爆了票房。 虽然是完全不同的领域，但是与作为30多岁的量子科学领域的硕学之士获得去年仁村奖的美国麻省理工学院（MIT）教授崔顺元（音）见面时，也能感受到伙伴关系的威力。他虽然是理论物理学家，但因在实验物理学领域积累业绩而闻名。当被问及原因时，他说“因为和实验物理学家也很亲近”。也就是说，如果与实验物理学家分享脑海中的“这行吗”的想法，就能取得新的发现。崔教授的博士课程中那篇登上《自然》杂志封面的著名论文，是他与研究室同期实验物理学家、美国斯坦福大学教授崔俊熙一起在48小时内具现突然浮现的创意并写成论文的“作品”。 此外，伙伴关系的成功事例也无穷无尽。从展开世界最高市价总额王座竞争的苹果、微软（MS）到谷歌、OpenAI，创业的开始是从社区朋友或学校同期的关系出发的。这告诉我们，在与生俱来的才能基础上如果能够接受成长的关系，就能更快地实现梦想。 但遗憾的是，从个人生活到政治，世界越来越难以找到伙伴关系。不仅是韩国，美国在政治、男女、LGBT、世代矛盾中，无条件的厌恶情绪也肆虐。虽然只是凸显敌对感，但很难找到相互承认、合作和发展的事例，而且只付出了巨大的矛盾费用。据说，如果再次回到马奈和德加，两人的政治倾向也截然不同。在新的一年里，打开包容的心扉如何呢？

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