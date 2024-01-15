熟悉的逆转剧本……德布劳内“王者归来”，一传一射助球队逆转对手. January. 15, 2024 07:48. by 金培中 wanted@donga.com. 凯文•德布劳内（曼彻斯特城队）在时隔5个月再次出场的英超（EPL）复出战中，凭借1粒进球和1次助攻的出色表现，带领球队反败为胜，被选为当场比赛最佳球员（MVP）。 14日，在曼城队与纽卡斯尔联队的2023~2024赛季英超客场比赛中，下半场第24分钟，德布劳内替换队友贝尔纳多•席尔瓦上场。这是德布劳内自去年8月12日与伯恩利队的赛季揭幕战中大腿受伤后，时隔5个月再次参加英超比赛。曼城队方面，本赛季EPL射手榜并列第一（14球）的埃尔林•哈兰德自去年12月7日与阿斯顿维拉队的比赛后，就一直因脚部疲劳骨折而未能参加比赛。 德布劳内在踏上球场仅5分钟后就进球得分。在对方禁区弧顶位置，他用一记极其精准的右脚射门将皮球送入纽卡斯尔队球门的左下角。这既是将比分扳成2比2平的进球，也是德布劳内本赛季的第一个进球。德布劳内在下半场补时阶段又助攻队友奥斯卡•鲍伯打入逆转比分的制胜一球，帮助球队取得了胜利。挪威出身的中场球员鲍伯在英超出道后首次尝到了进球的滋味。随着宣告比赛结束的主裁判哨声响起，德布劳内握紧双拳咆哮起来。赛后德布劳内当选为相当于比赛最佳球员的MOM。 赛后，曼城队主教练佩普•瓜迪奥拉就德布劳内的现象级表现表示，“德布劳内就是传奇。他改变了比赛的节奏。曼城队还需要这样的球员”，“希望德布劳内在对方球门附近发挥更特别的作用。这不是球队的战术，而是个人的能力。”以3比2取得胜利并夺得3连胜的曼城队以43分（13胜4平3负）的积分上升到了积分榜第2位，与领头羊利物浦队（积45分）仅差2分。

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