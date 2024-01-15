“生活还得继续”，在“悲剧的加沙”举行的婚礼. January. 15, 2024 07:48. by 金宝拉记者 purple@donga.com. “我们都在经历悲剧。但我们还要活下去。因为生活还得继续。”（穆罕默德•吉卜里尔） 12日（当地时间），在巴勒斯坦加沙地区南部的拉法举行了简单而有意义的活动。为躲避战争从加沙北部地区来到这里的难民穆斯塔法•沙姆拉克（26岁）和阿普南•吉布里尔（17岁）在一所废校内结下了百年佳约。阿普南的父亲吉布里尔说：“即使发生死亡、杀人、破坏，我们依旧是热爱生命的人。” 据《法新社》（AFP）报道，拉法也每天遭到以色列的空袭，非常危险。但新娘阿普南身穿白色礼服，戴着花冠，在家人和朋友的祝贺下登场。新郎和新娘一边跳舞一边享受婚礼，宾客们则喷着白色摩丝祝贺他们。 新郎新娘双方的家人都是加沙北部人，战争发生后逃到了这里。本来双方计划在战争结束后回到故乡举行婚礼，但随着战争延长，认为光等也无济于事，所以准备了婚礼。 虽然是大家都在努力笑的好日子，但也不是没有烦恼。新娘的父亲吉布里尔吐露说：“婚礼所需的物品很难买到”，“好不容易才花高价买到了婚礼服。”新郎的叔叔艾曼•沙姆拉克遗憾地表示：“新婚夫妇计划居住的北部房子在空袭中被毁。” 据加沙地带卫生部透露，到目前为止，因以色列袭击而失去生命的巴勒斯坦人达2.3万多人。据悉，大部分是妇女和儿童。据联合国推算，“占加沙地带人口80%的190万人成为难民。”虽然救援物资正在运来，但这对帮助加沙地区的难民还远远不够，很多人处于饥饿状态。医疗系统也崩溃，传染病也在扩散。 婚礼结束后，新婚夫妇为了参加在帐篷里举行的另一场喜筵而转移了场所。法新社报道说：“两人被宾客包围，坐在SUV车上的场面就像没有战争的和平婚礼一样。”

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