LG电子启动美国电动汽车充电器工厂……“每年可生产1万辆”. January. 15, 2024 07:48. by 洪锡浩记者 will@donga.com. LG电子启动美国电动汽车充电器工厂，正式进军北美市场。电动汽车充电器事业是正在增加企业间交易（B2B）比重的LG电子全新致力的领域之一。 LG电子14日表示，在美国得克萨斯州沃斯堡市构建的电动汽车充电器工厂已经开始运转。总面积达5500平方米，每年可生产1万台以上的充电器。首先开始生产11kW慢速充电器，计划在今年内生产快速充电器（175kW）和超快速充电器（350kW）。 美国政府计划在2022年初将电动汽车充电器从10.2万个增加到2030年的50万个。通过《通货膨胀削减法》，使用美国产钢铁、55%以上零部件是美国产、最终在美国组装的电动汽车充电器，将获得提供补贴。LG电子、SK Signet等企业在美国建立了电动汽车充电器生产工厂，并开始生产。 LG电子从长远计划，将在电动汽车充电器上添加广告等解决方案，使其成长将销售额提高到以万亿韩元为单位的事业。去年LG电子的暂定销售额为83.2804万亿韩元。LG电子正在积极培育汽车零部件（电装）、冷暖气空调系统、固定（内置）家电、标牌（电光板）等B2B事业。据悉，B2B的销售额已从2021年的14%增加到去年的30%左右。 LG电子为了把连接家庭家电使用的智能家庭平台“ThinQ”也扩展到B2B领域，计划向外部公开应用程序接口（API）。个人或企业可以利用API自行制作必要的服务或系统。

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