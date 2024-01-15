电影《壮志凌云3》确定制作，汤姆•克鲁斯有望再次担任主演. January. 15, 2024 07:47. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 由汤姆•克鲁斯担任主演的电影《壮志凌云3》确定制作。12日（当地时间），据美国《综艺》等外电报道，电影制作公司派拉蒙目前正在准备制作汤姆•克鲁斯主演的《壮志凌云3》。据悉，《壮志凌云2：特立独行》（壮志凌云2）的共同编剧亚伦•克鲁格负责剧本的制作，正在准备中。 据报道，执导《壮志凌云2》的约瑟夫•科辛斯基很有可能再次执导。当科辛斯基导演回归时，曾出演前作的迈尔斯•泰勒和格伦•鲍威尔等演员也很有可能再次出演。 据悉，最重要的男主角汤姆•克鲁斯的出演目前正在最后讨论中。据外电报道，“距离他最终在合同上签字，还剩下几个步骤。”此前，汤姆•克鲁斯和华纳兄弟签订电影制作相关合同后，传出了制作《壮志凌云3》的消息。但他签订的合同是“非独家合同”，因此可以与派拉蒙等其他电影制作公司进行电影制作。 2022年上映的《壮志凌云2》是1986年上映的《壮志凌云》的续集。汤姆•克鲁斯在第一部和续集中都扮演了主人公特立独行者。前篇中曾是海军大尉的传奇战斗机飞行员特立独行在续篇中晋升为大校，担任开发未来型战斗机的测试飞行员。特别是《壮志凌云2》在北美和韩国国内掀起了热风。仅全球票房收益就高达15亿美元（约1.9725万亿韩元），在国内动员了约822万名观众。

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