幼儿园去年关闭1969家，“15分钟车程内都没有空位”. January. 13, 2024 08:07. by 李知云记者、朴成敏记者 easy@donga.com、min@donga.com. 在首尔西大门区抚养两个女儿的母亲金某（37岁）准备本月搬家，却因为女儿们的保育问题陷入了困境。大女儿要送到5岁班，小女儿要送到3岁班，但新搬的家附近，没有一家同时运营两个班的托儿所或幼儿园。咨询附近的设施后，得到的回答是“本来都有运营，但孩子少了，就减少了班数。”3岁班和5岁班都有的设施，最近的也要15分钟车程，而且没有空位，需要等待。正在休育儿假的金某原计划搬家后复职偿还搬家贷款，但担心计划会受挫，非常焦急。 据韩国社会保障情报院12日透露，截至去年12月底，全国共有2.8954万所幼儿园，比2022年12月（3.923万所）减少1969所。相当于每天关闭5.3家。在每年12月的调查中，幼儿园数量减少到3万所以下是自2006年以来的第一次。与新冠疫情之前的2019年12月（37171所）相比，4年间急剧减少了22%。 最根本的原因是严重的低出生率。再加上新冠疫情期间担心感染，家庭保育增加也是原因之一。因此，像金某一样找不到可以托付孩子的地方而战战兢兢的父母正在增加。专家担心，由于低出生率导致孩子减少，幼儿园停业，关注此事的年轻人回避生育和育儿，再次导致低生育，这样的恶性循环正在变得严重。实际上，根据去年11月低生育高龄社会委员会的调查，“没有子女计划的原因”第一位是“养育和教育负担”（24.4%）。

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