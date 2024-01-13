奉俊昊等2000人要求“彻查已故演员李善均调查争议的真相”. January. 13, 2024 08:07. by 崔智善 aurinko@donga.com. 奉俊昊导演等文化艺术界人士就已故演员李善均的死亡，敦促政府当局彻查警方向媒体告知事件的过程是否合法。 12日，文化艺术人联合会（以下简称联合会）在首尔中区韩国新闻中心举行记者招待会，发表了《文化艺术界人士面对已故演员李善均死亡的要求》的声明书。奉导演和演员金义圣、歌手尹钟信、李元泰导演出席并轮流阅读了声明书。张抗俊导演和演员崔德文也一同出席。 当天，奉导演强调：“我们要求彻查真相，逝者的调查信息从被泄露到做出极端选择（自杀）的这两个月时间里，警方的保密措施是否存在问题？”3次传唤时间、地点都被提前曝光这一点，要求查明过程是否合法等。金义圣说：“关于逝者内部调查阶段的信息，真的是出于国民的知情权的公众利益而发布的吗？”，“是不是因为他是大众文化艺术人，所以才刻画私生活，进行煽情报道，是否因为他是公众人物就安排了记者拍照？” 尹钟信提及报道李善均私人录音记录的KBS电视台，要求删除报道，称“公开对逝者的调查真的是出于国民知情权的公益目的吗？”接着，他补充道：“利用明星的名气，肆意发布未经证实的消息博流量，我们对这种所谓‘Cyber-Wrecker（网络破坏者）’的弊病还要保持多久的沉默？” 联合会表示：“要调查现行禁止披露刑事案件与保护调查相关人权的法律是否存在问题，着手制定和修改出必要的法律”，决定向国会、KBS、警察厅传达声明书。韩国电影制作人组合、韩国独立电影协会、韩国电影制作家协会、韩国电影导演组合、韩国广播演员工会、韩国管理联合等29个团体参加了联合会。声明书汇集了包括这些团体在内的前釜山国际电影节执行委员长金东浩、演员宋康昊等2000多名电影界从业人员的意见。此前，已故李善均因涉嫌吸毒接受警方调查时，于去年12月27日在车内被发现死亡。

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