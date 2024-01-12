“外星人”文班亚马仅出战21分钟就取得三双. January. 12, 2024 07:42. by 任寶美 bom@donga.com. “外星人”维克多•文班亚马（20岁•圣安东尼奥马刺•照片）仅出战21分钟就达成了三双数据，给球队带来了宝贵的一胜。 文班亚马在11日与底特律活塞队的2023~2024赛季美国职业篮球（NBA）常规赛客场比赛中，以16分12篮板10助攻的三双活跃表现带领球队130-108获胜。这是正在度过NBA出道赛季的文班亚马在32场比赛过后取得的职业生涯首次三双。 文班亚马创下了“最短时间三双”历史第二位的纪录。在该领域历届排名第一的是拉塞尔•威斯特布鲁克（洛杉矶快船队），他在2014年俄克拉何马雷霆队效力时期在20分钟内实现了三双。文班亚马是自1977~1978赛季NBA开始统计相关记录以来，在没有失误的情况下，成为取得三双数据的最年轻选手。文班亚马也是NBA历史上第4位在没有失误的情况下取得三双的选手。 文班亚马说：“很高兴在球队获胜的比赛中创下纪录。我不知道这是在NBA历史上第二短的时间内取得的（三双）纪录”，“比起数据，更想通过比赛继续展现给大家。”文班亚马是去年6月在NBA选秀中以全体第一顺位当选的新人（状元），也是NBA现役选手中身高最高（2.24米）的。 在西部联盟15支球队中排名垫底的圣安东尼奥马刺队凭借当天的胜利取得了赛季第6胜（30负）。东部排名垫底的底特律活塞队遭遇6连败，赛季失利场次来到35场（3胜）。

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