70岁以上人口首超20多岁年龄段，迫切需要应对“老龄化韩国”的战略. January. 12, 2024 07:39. . 据统计，由于低生育高龄化，去年国内70岁以上人口首次超过了20多岁年龄段。根据政府前天发表的《2023年末居民登记人口统计》数据显示，70岁以上人口数量达到632万名，而20多岁年龄段却减少到了620万名。到明年，韩国将进入65岁以上人口超20%的超高龄社会。17个广域市、道中有8个已经进入了超高龄社会。 有人批评说，这是因为从2006年开始投入300万亿韩元以上的低出生率预算毫无效果，所以把钱花在了其他地方或对策众口难防。最主要的原因是政策目标不明确，低出生率政策被搁置。即使从现在开始，也有必要先设定现实性的出生率目标。由日本民间知识分子组成的人口战略会议最近向日本政府传达的《人口展望2100》值得参考。其内容为，如果目前的合计生育率持续保持在1.26名，到2100年人口将减少到6300万名，因此将生育率提高到2.07名，将人口维持在8000万名。1.22亿名的世界第12位人口大国将目标降低到1亿以下，这一点令人吃惊，但是连这个目标也要大幅提高出生率才能实现，真是令人害怕。 据政府推算，韩国人口为5133万名，到2100年左右，人口将大幅减少到1500万名左右，少于日本帝国主义强占时期。这是假设出生率维持在0.98名的乐观预测。目前的出生率仅为0.7名。也就是说，只有制定国家生存所需的最低限度人口规模和为实现这一目标而制定的出生率目标，并全力展开战斗，才能防止“国家灭亡”。 即使出生率回升，也很难改变人口减少的趋势。有必要全面重新设计符合5000万人口规模的地方行政体系和国防、教育、福利等社会制度。最重要的是，工作的人减少，被抚养的人增加的人口结构是很大的负担。预计从今年开始，劳动年龄人口（15~64岁）比重将降至70%以下。应该将青年们开始职场生活的入职年龄提前至发达国家水平，最大限度地利用因结婚和生育而经历中断的女性人力，改变不到50岁就退休的退休文化。从今年开始转为赤字的健康保险和2055年即将枯竭的国民年金，如果对其放任不管，也会带来灾难性的结果。如果没有教育、劳动、年金改革，人口危机势必将无法阻挡。

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