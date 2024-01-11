“‘过夏酒’是四季都可以喝的传统酒”. January. 11, 2024 08:21. by 田承勳 raphy@donga.com. “以前一提起传统酒，就会想到老人家喝的酒的陈旧形象。但是最近年轻人对传统酒产生兴趣，成为了新的热门酒。通过Netflix或YouTube接触韩国酒的海外企业也要求进口。”在京畿骊州设有酿酒厂的“酒我园”是用骊州大米制酒的传统酿酒厂。特别是该厂以考证并复原像葡萄酒一样可以保存10年以上的传统过夏酒而闻名，如“京城过夏酒”、“都市渔夫”、“酒我莲花酒”等。 “过夏酒的意思是‘过夏的酒（寓意可平安无恙地度过夏日）’。我国古文献中对过夏酒味道的表述是‘甜烈酒’。过夏酒虽然酒精度高，但甜味也一直保持，是利用科学酿酒方法诞生的酒。” 10年前，酒我园代表姜真熙（音）沉迷于从红酒学校品尝到的传统酒的味道，在韩国传统家酿酒研究所学习。此后，姜代表考证《饮食知味方》中记载的过夏酒制造方法，创办了现代化的过夏酒专门酿酒厂。《饮食知味方》是朝鲜时代1670年左右（显宗11年）被称为贞夫人安东张氏的张桂香（1598~1680年）整理的关于酒和饮食的书。 “过夏酒是像葡萄牙的‘波特酒（Port Wine）’一样，在残留糖分的发酵中间阶段添加度数高的酒，使发酵停止的酒。波特酒加入葡萄酒蒸馏酒白兰地酒，而过夏酒则加入蒸馏过米的烧酒。两者都是提高糖分和度数，在炎热的天气里也不会变质的酒精强化酒。虽然过夏酒被称为‘韩国的波特酒’，但事实上过夏酒是更早出现的酒。” 酒我园的招牌品牌是“京城过夏酒”。六堂崔南善在1946年发行的《朝鲜常识问答》中指出，平壤的甘红露、全州的梨姜膏、全罗道的竹沥膏和衿川的“杜鹃酒”、京城的“过夏酒”是朝鲜的名酒。姜代表说：“在六堂选择的名酒中，只有前3种被宣传为‘朝鲜的三大名酒’，事实上六堂选择了5种酒作为名酒”，“因为过夏酒被遗忘而感到遗憾，所以把‘京城过夏酒’作为品牌。” 在酒我园，还推出了与济州岛合作的“济州海马酒”、高丽大学助威团的“爱丽斯浊酒（马格利酒）”、与Channel A钓鱼综艺节目合作的“都市渔夫”等，为吸引MZ一代顾客，正在积极开发产品。“‘都市渔夫’是装在口袋风格的瓶子里，便于去钓鱼或野营时喝的京城过夏酒基酒。因为过夏酒的酒精度（20度）有点高，所以冷的时候喝的话，身体马上就会暖和起来。而且还有甜甜的味道，是适合在寒冷的野外享受活动时喝的酒。”姜代表说：“过夏酒是‘过了夏天也不会变的酒’的意思，并不是一定要在夏天喝的酒”，“这是一年四季都能享受的传统酒。”因此，还推出了春天加入梅花、夏天加入莲花、秋天加入菊花的香气、冬天制作纯粮酒、用华丽的传统丹青贴上标签的过夏酒“酒我”。另外，利用世宗大王陵所在的骊州地区的特性，将25度地瓜烧酒设计成世宗大王在世子时期穿的蓝色衮龙袍，将40度烧酒设计成即位皇帝时所穿的红色衮龙袍。姜代表说：“在Netflix播出的《Paik's Spirit》节目中，看到白种元代表和李准基演员喝我们酒厂的酒的场面后，海外一直在要求购买”，“随着全球对韩流的关注越来越大，我们将尽全力复原高品质的韩国传统酒。”

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