“朴世莉”LPGA大赛的名称是“珀希尔斯朴世莉锦标赛”. January. 11, 2024 07:45. by 李憲宰 uni@donga.com. 以韩国女子高尔夫传奇人物朴世莉（47岁）的名字命名的美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛的正式名称被定为“珀希尔斯朴世莉锦标赛”。 LPGA巡回赛10日表示：“随着全球投资公司珀希尔斯（Fir Hills）决定作为大赛赞助商参与其中，最终确定了大赛的名字。”该比赛是今年LPGA巡回赛的第6场比赛，将于当地时间3月21日至24日在美国加利福尼亚州洛杉矶附近的帕洛斯弗迪斯高尔夫俱乐部举行。到去年为止，以“DIO Implant洛杉矶公开赛”为名的该大赛的总奖金也从175万美元增加到了200万美元（约26.4亿韩元）。 担任大赛东道主的朴世莉通过LPGA表示，“作为以我的名字命名的大赛的东道主，能够回到LPGA巡回赛感到非常荣幸。我想把我爱的高尔夫传给下一代。” 在LPGA巡回赛上取得25胜，入围世界高尔夫名人堂的朴世莉在韩国女子职业高尔夫（KLPGA）巡回赛上，从2011年开始到2022年为止的12年间担任了OK储蓄银行朴世莉邀请赛的东道主。 今年将举行33场比赛的LPGA巡回赛上，包含球员名字的大赛包括该比赛在内只有2个。另一个以传奇高尔夫选手安妮卡•索伦斯坦（54岁•瑞典）的名字命名的“安妮卡盖布里奇赛”，该大会将于11月举行。将于5月举行的“瑞穗美洲公开赛”上，虽然比赛名称中不包括球员的名字，但米歇尔•魏•韦斯特（35岁•美国•魏圣美）将担任赛事东道主。 本赛季LPGA巡回赛将以于18日在美国佛罗里达州奥兰多举行的希尔顿分时度假锦标赛拉开帷幕。

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