“韩国形象奖”获奖者博塔：“我认为韩国是未来”. January. 11, 2024 07:44. by 金民 kimmin@donga.com. “认识韩国很久后，觉得‘韩国就是未来’。非常感谢韩国为建筑家提供了可以表现的空间。” 设计首尔龙山区Leeum美术馆、江南区教保塔、京畿南阳圣母圣地大教堂等的瑞士出身建筑师马里奥•博塔（81岁•照片）发表了第20届韩国形象奖踏脚石奖获奖感言。10日，在首尔江南区首尔国际会展中心举行的颁奖典礼上，博塔通过视频采访做出了上述表示。由韩国形象交流研究院（CICI•理事长崔正华）主办的“韩国形象奖”授予宣传韩国文化、致力于提高韩国地位的个人和团体。 博塔获得的“韩国形象踏脚石奖”是颁发给向世界宣传韩国的外国人或企业的奖项。博塔说：“20世纪70年代，我通过旅行首次访问韩国，与韩万源（音译）建筑师一起进行了教保塔项目，不知不觉间已经30多次来到韩国”，“可以亲眼看到韩国城市蜕变，迎接‘文艺复兴’的样子。” 现代汽车集团的高级品牌“捷尼赛思（GENESIS）”获得 “踏脚石奖”，其在向世界宣传韩国形象方面做出的贡献得到了认可。另外，意味着起到一个领域基石作用的“奠基石奖”颁给了流行歌剧歌手林亨柱，为韩国形象开花做出贡献的“花石奖”则颁给了将板索里（韩国清唱）翻译成法语演唱的马珀•罗尔。

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