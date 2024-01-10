美国学者：“韩国30年前重男轻女现象的后果……80万名韩国男子无法与女性结婚”. January. 10, 2024 08:00. by 李清娥记者 clearlee@donga.com. “韩国20世纪80-90年代出生的男性中，七八十万人难以找到韩国女性结婚。” 随着对韩国低出生率的警告灯越来越大，美国统计学家预测，受重男轻女思想的影响，性别比例不均衡将成为长期的社会问题。 美国得克萨斯A&M州立大学社会学教授达德利·波斯顿当地时间8日在在线学术杂志《对话》上发表文章称：“1980年至2010年，由于韩国的性别比例不均衡，男婴比女婴多了约70至80万人。” 达德利认为，一般在自然状态下，每100名女婴的出生性别比例为105-107名男婴。美国2021年新生儿性别比例也是100名对105名。相反，韩国在1950年至1980年属于正常范畴，但1985年增至100人比110人。甚至1990年，男婴人数剧增到115人。达德利指出：“虽然2010年性别比回到了正常范围，但性别比不均衡的种子从这时开始发芽。” 性别比例不均衡的原因是当时韩国的重男轻女现象和低出生率。据分析，女性人均生育子女数从1960年的6人迅速减少到去年的0.82人，而重男轻女现象逐渐淡化的速度却赶不上这一速度。 达德利担心地表示：“由此导致的单身男性的增加在今后数十年里可能会成为韩国的社会弊病。”

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