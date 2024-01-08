可360度折叠、克服画质和性能局限的大型OLED……三星和LG推出“超差距”面板. January. 08, 2024 07:57. by 朴贤益记者 beepark@donga.com. 韩国两大显示器企业三星显示器和LG显示器将于9日至12日（当地时间）在美国拉斯维加斯举行的世界最大的家电•信息技术（IT）展示会“CES 2024”上大举展示新的面板技术。特别是在IT及车载显示器领域，有望展示与中国等海外竞争企业不同的“超差距”技术。 7日，据显示器业界透露，三星显示器将以“革新技术的一切，新旅程的开始”为主题设置展示场。预计将在世界上首次推出可以内外折叠的新一代折叠式产品。这是采用可360度折叠技术的“In&Out Flip”。现有的折叠式产品要想在折叠的状态下确认信息，外面还需要另一个面板。但是，In&Out Flip可以用一个显示屏在折叠的状态下确认信息，因此可以将产品设计得更轻、更薄。 同时采用显示器大小的有机发光二极管（OLED）折叠的“折叠式”和拉伸的“滑动式”技术的产品也将首次公开。展开折叠的折叠式面板后，可以通过滑动方式再次扩大画面。在车内办公时，可以当作笔记本电脑使用，然后最大限度地展开观看电影。三星显示器还计划公开厚度仅为液晶显示器（LCD）三分之一的超薄OLED面板和扩展现实（XR）耳麦的核心技术--超高清显示器“OLEDos”。 LG显示器的展示主题是“更好的未来”。在此次CES上，公司将展示的主要技术是克服画质和性能局限的大型OLED和最适合“软件中心车辆（SDV）”的新一代车载显示器。LG显示器强调，将公开集OLED10年技术力于一身的新技术“META技术”的升级版。据悉，META采用了最大化有机物发射光的技术等，在现有OLED电视面板中实现了最亮的画面。 车载显示器将展示超大型P2P解决方案。P2P是从驾驶席数字仪表盘到副驾驶席前，覆盖整个仪表盘的面板。LG显示器解释说：“仪表盘用12.3英寸和中央屏幕用34英寸面板连接在一起，给人一种巨大的显示屏覆盖了仪表盘正面的感觉。”LG显示器还计划介绍在车辆运行时调节视野角度，使司机无法看到副驾驶席画面的视野控制技术。

한국어