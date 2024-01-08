需要实力的执政第三年…秘书室长，应该扩大“人才库”. January. 08, 2024 07:56. . “看不到国政的‘大设计师’。” 曾担任前总统金大中秘书室长的国民之党前代表（党首）朴智元在2017年文在寅政府上台后，对内阁候选人的“废除五大人事原则”争议爆发时，曾对记者说过这样的话。也就是说，看不到能够大张旗鼓地推进国政和人事安排的人物。这既是对第三党的批评，也是对国政方向的忠告。 批评前政府是“利权、理念帮派卡特尔”、迎来执政第三年的尹锡悦政府人事的大设计是什么？看着去年持续的总统室调整、内阁改组、政府主要人事安排，以及打开议会选举用政策包袱，记者出现了这样的疑问。 尹总统去年多次表示：“不会有人为的、转变局面的内阁改组。”这句话刻画出了总统坚持国政连续性和信任一次的人就用到底的“韧劲”。相反，与对人事需求和国民舆论反应灵敏的“反应性”、奖罚分明的“责任性”，走的是不同的轨道。总统在国务会议上驳斥改组内阁的传闻后，几名焦急的官员要求将名字从报道中删除，过了很久才退出。搞砸新万金童子军大会风波的核心人物——女性家族部长官仍然坚守岗位。企划财政部出身人士大举进入保健福利部部长、国务调整室长、主要外厅长各处。有人说，“相似的人挑选的都是相似的人”“历代哪里有过这种情况?” 被压抑的人事需求在年底爆发。先是心急的行政官们纷纷离开，随着议会选举局面的临近，首席秘书、部长、次官们像退潮一样纷纷离开。企划财政部出身的前产业通商资源部部长方文圭在国务调整室长任上被任命为部长后，时隔3个月再次因为议会选举而被借用。总统秘书出身的“深得尹锡悦喜欢”的次官们也时隔5个月辞职而去。这给人一种相比国政的连续性、更是“赌上议会选举”的人事安排印象。 总统秘书室长金大棋的交替堪称登峰造极。传出更换传闻的金大棋，在亲自宣布总统政策室长李官燮人事调动28天后，宣布自己辞职后卸任。虽然执政党内外曾预告称，“新设政策室长不会是总统室调整的终结”，但并没有听到关于他退出的明确说明。 执政第三年，正是以民生实力的决一胜负的时候。我认为，不是尹总统强调的“只考虑的政府”，“为解决问题而行动的政府”的第一步是人才库的多样化。虽然有人会问，组织怎么会被一个人左右，但“人就是未来，就是竞争力”的新年贺词仍然有效。清一色检察官和企划财政部官员的人选不可能感动国民，也难以完全体现民心。 新任命的秘书室长是不是可以展望一下人事秘书等新组建的人事班子以及人事推荐、考察的过程。秘书室长是可以对总统亲自安排的人选提出建议、对没有安排的人选掌握方向的人。虽然尹总统强调要打破“理念帮派卡特尔”，但如果不能用变化的人选证明第三年的实力，也许也会被人解释为与前政府把对方视为敌人的“清算积弊”半斤八两。

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