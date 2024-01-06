一名50多岁的韩国游客在关岛遭枪击身亡. January. 06, 2024 07:47. by 金秀贤记者 newsoo@donga.com. 美国关岛发生了韩国游客遭到强盗枪击身亡的事件。韩国游客首次在关岛遭枪击身亡的消息传开后，韩人社会和游客之间的担忧正越来越大。 韩外交部5日表示：“访问关岛的韩国男性游客A某前一天遭到强盗枪击，被紧急送往医院，但最终不幸死亡。”当地媒体援引关岛警方的话报道说，当地时间4日晚8时左右，关岛杜梦湾地区Gun Beach发生枪击事件，造成一名50多岁的韩国男子死亡。 据外交部和关岛媒体透露，死亡的A某与妻子一起在Gun Beach附近的山坡散步时，遭到了怪汉的袭击。据悉，歹徒抢走妻子的手提包后逃跑的过程中，向A某开枪。目前，当地警方正在追查肇事者。外交部相关人士解释说：“事故发生后，通过当地公馆（驻阿加尼亚韩国办事处）向医院派遣领事官员，提供领事协助。” 据悉，事故发生时，夫妇俩观看Gun Beach的著名晚餐秀《Taotao Tasi》后，在回去的路上遭到了袭击。据关岛韩人会透露，从相关演出场到宿舍一带的路平时也很暗，后面有丛林，因此一直被选为危险地区。某当地旅行社相关人士表示：“虽然不知道是否走到海边，但如果不是坐车去的话，会黑乎乎的”，“以前不是那样，但是最近治安变得有点危险了。” 当地侨民社会受到了冲击。关岛是代表性的家庭旅行地，也是蜜月旅行、胎教旅行地，是深受韩国人喜爱的旅游胜地。据关岛政府观光厅透露，截至去年10月，访问关岛的韩国人达29.9585万人，同比增加了130%。韩国人是占据关岛旅游市场一半以上的传统大户。 关岛韩人会认为，受新冠病毒感染症（COVID-19）和去年台风马瓦尔的影响，旅游业界停滞不前，关岛内治安恶化也对此次事件产生了影响。关岛韩人会会长林洪淳（音译）表示：“枪击事件发生后，韩人会向关岛观光厅和警察等提出建议，为防止此类事件再次发生，正在构想成立对策班。”

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