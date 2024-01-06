煽动憎恶的政治必须在4月份退出. January. 06, 2024 07:46. . “你是在故意、故意误导议会。” 英国议会下院苏格兰国民党院内代表伊恩·布莱克福德2022年1月在下院会场上这样批评时任英国首相鲍里斯·约翰逊。下院议长林赛·霍伊尔多次要求他取消这句话，但布莱克福德没有接受。他说：“如果首相得不到信任，甚至不能说出真相，那不是我的错。”执政的保守党方面出现了高声呐喊。 “根据下院议事规则第43条，我命令你立即离开下院会场。” 布莱克福德在霍伊尔的这句话还没说完就离开了会场。当时，约翰逊涉嫌在新冠大流行期间的2020年在伦敦唐宁街10号首相官邸为自己举行生日派对，违反了防疫方针。 下院议事规则第43条规定，议长可以命令坚持不服从指示的议员退出会场。 霍伊尔之所以要求布莱克福德取消发言，是因为英国议会有禁止使用“非议会语言”的规定。下院禁止议员用“在说谎”“故意混淆事实”等发言互相指责。进入英国议会网站后发现，这种“非议会语言”包含了强盗、胆小鬼、傻瓜、老鼠、爪牙、背叛者等词语。 2016年84岁的工党下院议员丹尼斯·斯金纳也根据该规定被赶出了会场。原因他称时任首相卡梅伦为“说谎者”。 去年9月，国民力量党议员太英浩在国会对政府质询时，对共同民主党进行了攻击，称“盲从共产极权主义”。随后，朴英淳等共同民主党议员用“垃圾”“附逆者”“赤色分子”等措辞攻击了太英浩。 从韩国国会中出现的粗话来看，英国下院议员被赶出会场的根据“非议会语言”，甚至让人觉得连粗话都算不上。 更大的问题是朝野政党的粗话是将对方阵营妖魔化，煽动极端敌对感的憎恶语言。他们的语言加深了强硬支持层的憎恶心理。两个极端的强硬支持层盲目相信自己阵营的极端主张，无条件诅咒对方阵营的话。从YouTube和社交媒体来看，这无异于政治内战状态。依靠这种政治两极化，在政治上获得最大利益的罪魁祸首就是散发憎恶语言的政治家。 政治家们通过憎恶的语言维持国会议员的地位。虽然对他们来说是良性循环，但我们的政治却陷入了恶性循环。 国民力量党一名重量级议员表示：“媒体只强调刺激性的语言，执政党议员们也故意选择这种语言。即使不向媒体说一句话，我也不想使用煽动憎恶的语言。” 共同民主党一名重量级议员表示：“所谓政治，就是即使进行批判和斗争，也要喝一杯消除误会。现在朝野议员中没有这样的人。只剩下对对方的诅咒。同党也以消除政敌为由，不惜提供虚假情报。” 煽动憎恶政治的国会议员们是从哪里来的？来自4年前议会选举朝野政党的公推。这是公推他们的国民力量党和共同民主党的责任。不要让这些人再次在国会立足。要监视着，不让他们蒙混过关。

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