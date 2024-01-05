随时招生未达到选拔人员40%的大学接近上年的两倍. January. 05, 2024 08:22. by 崔勋振记者 choigiza@donga.com. 在今年的大学入学考试（高考）随时招生（提前招生）中，未达到选拔人员40%的大学是去年的两倍。特别是首尔教育大学的未招满人员比率为80.5%，比去年（36.9%）增加了40个百分点以上。据分析，这是受低生育率余波的影响，学龄人口减少，再加上去年下半年持续出现的侵犯教权争议也产生了影响。 钟路学院4日表示，据统计，2024学年度全国221所大学的随时招生未招满人员为3.7332万人。未招满人员比率为14.0%，比去年的13.9%（3.6446万人）小幅增加。钟路学院分析说：“这可能是受今年随时招生选拔人员本身增加的影响。” 未达到随时招生选拔人员40%的学校共有15所，接近上年（8所）的两倍。其中11所位于首都圈以外地区，特别是庆北的一所大学还不到选拔人员的10%。 教育学院的未招满人员比率也明显增加。未招满率较高的前20所学校中有4所学校是教育学院。首尔教育大学在185名选拔人员中未能选拔出149名，庆南晋州教育大学、全北全州教育大学、江原春川教育大学等3个地方的未招满人员比率也超过了60%。 按区域划分，首尔42所大学的未招满人员比率为3.4%，首都圈47所大学为4.8%，非首都圈132所大学为18.7%。非首都圈的未招满人员比率达到了首尔的5.5倍。但是，首尔未招满人员的比率也比去年（3.0%）小幅增加，因此有预测称，首尔上位圈大学今年也会进行定时追加招生。定时招生志愿书受理工作将于本月6日结束。合格者名单的公布将持续到下月6日，追加招生时间为22~29日。

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