败坏K-POP名声的“黄牛票争议”……答案是强有力的管制和处罚. January. 05, 2024 08:19. . “在等待我回归的过程中，看了粉丝留言，其中有脏话和埋怨的内容。我记得当时笑了。我想‘是谁把骂我的脏话写得这么杀气腾腾的’。很有意思。” 这是每年春天，樱花盛开时就会想起的歌曲《樱花结局》的主人公张凡俊在上个月25日出演自己的油管频道时说的话。对于长期处于活动空白期的他，等待他回归的一位粉丝在网络社区上写下脏话，并留言称“张凡俊，来起诉（我）。到警局见个面。我到底要等多久啊”的内容成为了话题，对此张凡俊做出了这样的反应。 张凡俊似乎回应了粉丝们的要求，表示从本月1日开始到下月1日为止，每周二、三、四举行10场平日小演出。由于这是他时隔2年多举行的演出，门票在开业10分钟内全部售罄，黄牛票（又称黑市票）立即肆虐。最终张凡俊表示“因为无法解决黄牛票问题，所以决定取消所有演出门票预售部分”，暂时取消了演唱会计划。 不仅仅是张凡俊。IU（李知恩）、成始璄等众多歌手正在与黄牛党展开战争。IU引进了“暗行御史制度”，奖励门票给那些举报黄牛票交易的粉丝，不久前举行年末演唱会的成始璄进行了每人只能购买一张的现场销售等，积极应对非法交易。韩国演歌歌手林英雄的经纪公司方面表示，他的演出被称为“孝道演唱会”，在黄牛市场门票高价交易后，公司方面表示，“开始预售的同时，出现了声称将以数百万韩元出售门票的黄牛党，让粉丝们心痛，扰乱了演出秩序”，“对于被视为非法交易的预售件，在没有事先通知的情况下立即取消，正在强力应对。” 甚至出现了假票。年末SBS歌谣大战前夕，有组织地销售假票的事情被揭发，目前警方正在调查。 歌手和经纪公司、演出相关公司等之所以不得不亲自出面，是因为网上黄牛票交易处于法律的死角地带。 现行法律上没有制裁通过网络进行黄牛票交易的法律规定。而且，仅限于在线下交易的黄牛票，根据《轻犯罪处罚法》第3条，只处以20万韩元的罚金或拘留或罚款。 为了弥补这些漏洞，从今年3月开始将实施内容为“利用在信息通信网自动反复输入订购命令的程序，非法销售入场券等时，将处以1年以下有期徒刑或1000万韩元以下的罚金”的修订演出法。但是歌谣界指出，“只处罚利用批处理（Macro•自动反复执行）的黄牛票，实效性下降，很难一一抓住。” 去年3月，在中国台湾，K-POP女子组合BLACKPINK的世界巡演当地公演黄牛票价格飙升至定价的45倍，以约1734万韩元的价格成交，引发了争议。随着超高价黄牛票问题成为焦点，去年5月立法院（国会）还通过了对黄牛票销售处以最高50倍罚金的法案。黄牛票交易是恶意利用粉丝心破坏产业结构的非法行为。为了不辜负“K-POP原场地”的名声，韩国政府急需严厉管制和处罚非法黄牛票交易。

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