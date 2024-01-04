以色列向黎巴嫩发动无人机袭击……哈马斯三号人物死亡. January. 04, 2024 08:01. by 朴孝睦记者 tree624@donga.com. 巴勒斯坦武装团体哈马斯三号人物萨利赫·阿鲁里2日在黎巴嫩首都贝鲁特郊区遭到以色列的无人机袭击身亡。这是以色列首次清除哈马斯根据地巴勒斯坦加沙地区以外的在其他国家活动的哈马斯干部，因此引发了强烈的风暴。 哈马斯立即表示，“将中断与以色列正在进行的停战协定”，表明了报复立场。支持哈马斯的黎巴嫩什叶派武装团体真主党、支持哈马斯和真主党的所有伊朗也提出了报复。 新年以来，以色列决定从哈马斯的根据地巴勒斯坦加沙地区撤出部分兵力等，一直在摸索低强度作战方案。但是，此次空袭将面临战线扩大到黎巴嫩等地的危险。不希望中东战争长期化的美国的苦恼也在加深。 据路透社等媒体报道，当天下午6时左右，以色列无人机袭击了贝鲁特南部郊区的哈马斯办公室，导致阿鲁里等6人死亡。阿鲁里是哈马斯政治领导人伊斯梅尔·哈尼耶的助手，是继哈尼耶、主导此次战争的军事领导人叶希亚·辛瓦尔之后的哈马斯三号人物。 阿鲁里此前一直停留在黎巴嫩，在哈马斯和真主党之间发挥联络人的作用。因此，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡从去年10月战争爆发前开始就公开表示要铲除他。 哈尼耶立即表示：“一定会进行报复和惩戒。”他还表示，将中断停战、人质释放协商等与以色列进行的所有协商。他还向此前调解协商的埃及和卡塔尔通报了这一情况。 真主党也表示，“这不是不经过处罚就能放过的问题。抵抗势力正把手指放在扳机上”，表明了复仇的决心。真主党此前曾公开表示：“如果以色列攻击黎巴嫩境内的巴勒斯坦领导人，将予以报复。”《华尔街日报》报道说，考虑到这一点，真主党有可能用导弹、火箭等攻击以色列领土的各个地方。 伊朗也通过外交部声明表示：“对暗杀阿鲁里的锡安主义政权（以色列）的抵抗将再次点燃。”黎巴嫩总理纳吉布·米卡提表示：“以色列侵犯了黎巴嫩主权，因此将向联合国安理会提出紧急抗议。” 美国的苦恼也在加深。因为，为减少平民伤亡，美国一直在撺掇以色列展开低强度作战，但眼下战线向黎巴嫩扩大的危险已然增大。面临11月大选，迫切需要外交业绩的美国拜登政府为了中断以色列和真主党之间的交战，一直在暗中下功夫。 美国国务院最近破例公开批评了以色列极右政界人士“将在加沙地带建设定居点”的主张。美国国务院发言人马修·米勒2日表示：“加沙地带是巴勒斯坦的土地，今后也是巴勒斯坦的土地。要停止煽动性、不负责任的发言。”

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