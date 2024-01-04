改变政治家的伤人语言，是根除恐怖活动的开始. January. 04, 2024 08:00. . 针对共同民主党代表（党首）李在明的政治恐怖袭击发生后，部分极端支持层的憎恶情绪不断高涨。部分极端油管博主（YouTuber）对李在明的遇袭瞬间和健康状态提出了毫无根据的主张。此外，在亲李在明社区，针对国民力量党紧急对策委员长韩东勋和前共同民主党代表李洛渊的诅咒文章接连出现。也有将恐怖袭击的责任推卸给对方的政治家发言。 虽然此次政治恐怖袭击有待得出调查结果，但毫无疑问，根本原因在于煽动憎恶的政治低质化。不知从何时开始，不少政界人士依靠帮派阵营的理论，说着挖苦对方的言辞，以获得激烈支持的好处，这种坏共生已经扎根。只有程度上的差异，朝野没有太大的区别。移动社交环境深入政治的过去10年间，这样的现实变得更加固化。 政党的最高委员会晨会、出演电视和广播、大众演讲、社交媒体活动等充满了政治语言。虽然即席发表的低劣发言也很严重，但现在是连读着准备好的稿子胡言乱语或在社交媒体上发文扩散憎恶的事情，也在扩散。也几乎没有听到过表示“太过分”的歉意。在这种现实中，具有扭曲政治意识的周围人展开了凶器恐怖袭击。现在国会议员们以“令人作呕”或“（你们）是犯罪政党”之类的底层用语必须无处立足。语言的堕落甚至夺走了国会的相生和协治功能。是时候开始回到本来的位置了。 被污染的政治语言因其刺激性而模糊了健康的判断。反复的刺激会让政治过度投入层寻找更强大的东西，极端的情况就会像这一次恐怖袭击一样麻痹理性。虽然单方面的、过激的社交媒体内容是首要问题，但问题的根源必须要从政治家们平时的水平上寻找。 现在必须由主导政治公论的政治家站出来了。朝野政党领导层应该宣布停止粗言暴语，决心使用有节制的语言。应该将此承诺为党革新的核心课题，并在4月议会选举时接受评价。希望他们宣布，将剔除一直以来用攻击性来弥补民主素养和实力不足的政界人士。国会议员们要像言论自由一样遵守节制的义务。在选民进行选票审判并予以清退之前，政治家应该自己站出来。只有这样，政治才能挺立，才能消灭滋生非理性恐怖的土壤。

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