国情院不满，警察有负担……移交调查权究竟是为了谁？. January. 02, 2024 07:53. . 国家情报院的对共调查权从昨天起完全移交给了警方。现在国情院已无法对间谍事件进行调查。不能进行扣押搜查等强制调查，也不能申请拘捕令。 随着对共调查权的移交，原本由国情院进行的全国教职员工会、全国农民会总联盟干部违反《国家安全法》事件等将立即由警方负责。一般情况下，间谍调查仅收集情报就需要数年时间。情报当局人士表示：“清州间谍团事件从1998年开始就有内部调查资料。”该间谍团事件是通敌团体接受朝鲜间谍的指令，做出各种危害安保的行为，国情院从收集情报到调查用了20多年的时间。当局者反问道：“要想拼凑出这些事件的谜团，就必须在半边的心里铭刻着耐心，在另半边心里铭刻下慎重。警察能像我们一样死死咬住不放吗？” 当然，间谍案的调查并不是国情院的专利，也不是理所当然的权利。如果警察能比国情院做得更好，就应该由警察来做。 警察能做得更好吗？ 衡量这一点的尺度首先是力量。警方表示，将把安保调查人员从去年的724人增加到今年的1127人。如果在这里挑选纯粹的对共调查人力，其规模将变成750多人，体量大幅缩少。警方自我评价说，如果从中选出能够进行主体对共调查的人力，将再次减少到142人的规模。前国情院对共调查要员说：“如果朝鲜在对南间谍活动上花费1韩元，我们就必须投资100韩元才能抓住。”也就是说，追踪间谍移动路线，一起去网吧，在同一宿舍住宿的艰苦劳动密集型调查，就是对共调查领域。这位前要员担心，对共调查的核心人力不到200名，这是“要给间谍们提供游乐场”。 人力库固然是问题，经验更是问题。据悉，从今年开始领导间谍调查的警察干部中，一半以上的安保调查经历不到3年。警方安保调查团的负责人——安保调查审议官根本没有对共调查的经验。 警察连做好事的意志都显得很少也是个问题。警察厅厅长尹熙根在新年贺词中表示，“将从根本上革新安保调查力量”，但警方内部却出现了“不容易”的声音。警方高层相关人士表示：“警方内部也有很多声音对负责对共调查并不欢迎。” 事实上，专门负责对共调查的安保警察在警察组织里被冷落，已经不是一天两天的事情了。从某种角度看，最长需要10年以上的间谍调查性质上很难积累业绩，而且很难晋升，使安保警察成为回避的职务是理所当然的事情。上个月警察高层干部警务官晋升对象名单中也没有安保警察。 如果间谍调查过程出现漏洞，国家安保就会发生动摇。如果警察要做，就应该带着明确的计划和意志好好做。国情院也不应该只在背后担心，应该在法律范围内最大限度地协助警方。如果警方和国情院都没有信心，还不如另设安保调查厅或重新回到从前。

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