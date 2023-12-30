PGA：“金柱亨是2024年值得关注的24岁以下球手之一”. December. 30, 2023 07:46. by 金正勋记者 hun@donga.com. 韩国男子高尔夫的新引擎金柱亨（21岁）被选为2024年值得关注的24岁以下球手之一。 29日，美国职业高尔夫（PGA）巡回赛通过网站介绍了值得关注的24岁以下球手，在全体24名球手中，金柱亨的名字被放在了最顶头位置。PGA巡回赛评价道：“金柱亨现在才21岁，在PGA巡回赛上已经三次夺冠，今年在大满贯赛事中两次进入前十名”，“虽然经历了一点成长之痛，但他已经跃升为更好的球手。”金柱亨在今年大满贯赛事美国公开赛上并列排在第8位，英国公开赛上并列排在第2位。金柱亨表示：“我认为前两次夺冠太快了，第三次夺冠耗费了更长的时间。但是非常甜蜜。” 继金柱亨之后，丹麦的希望之星、尼古拉•霍伊戈尔（22岁）成为第二个被介绍的人。霍伊戈尔在DP世界巡回赛上包括本赛季最后一场比赛在内，共3次登上冠军宝座。霍戈尔明年将成为PGA巡回赛的正式会员，他同时具备了长打力和短距离击球能力，被评价为“第二个罗里•麦克罗伊（北爱尔兰）”。24人中年龄最小的是年仅15岁的迈尔斯•拉塞尔（美国）。拉塞尔今年获得了美国青少年高尔夫协会（AJGA）颁发的“年度最佳球手奖”。在满16岁之前获得该奖的球手只有拉塞尔和“高尔夫皇帝”泰格•伍兹（48岁）两人。 金孝周（28岁）入选了今年美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛上竞技水平明显提高的4名球手名单。美国高尔夫专门媒体《高尔夫周刊》报道说：“通过自主开发的排名系统进行评价的结果显示，金孝周本赛季以第8位开始，最终以第1位结束。”

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