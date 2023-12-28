24年来一直如期而至的全州“不露脸天使”今年再捐8006万韩元. December. 28, 2023 08:37. by 全州=朴英民记者 minpress@donga.com. 从2000年开始，每年圣诞节前后隐瞒身份进行捐赠的全北全州“不露脸天使”在迎来第24年的今年也如期而至。 据全州市27日透露，当天上午10时13分左右，完山区老松洞居民中心接到了一通电话。话筒里的中年男子说“放在了伊礼教会的标志牌后面，请用这些钱帮助不幸的邻居”，然后挂断了电话。3名职员立即赶往距离居民中心约300米的伊礼教会。立牌下面的箱子里放着用黄色橡皮筋捆绑的5万韩元纸币捆和装满硬币的小猪储蓄罐。捐款总额为8006.398万韩元。箱子里的A4纸上写着“今年一年辛苦了。请帮助不幸的邻居。谢谢。” 在全州被称为“不露脸天使”的这位捐赠者从2000年4月表示“请用这些钱帮助那些有困难的邻居”，并通过小学生首次捐赠装有58.4万韩元的小猪储蓄罐开始，每年捐赠数百万~数千万韩元。24年来，他通过25次捐款，累计捐款达96479.767万韩元。2019年，放在老松洞居民中心附近的6000多万韩元被盗，经历了迂回曲折，但此后捐赠仍在继续。 老松洞居民们为了纪念“不露脸天使”的善行，将每年的10月4日指定为“天使日”，举行天使庆典，帮助困难的邻居。老松洞洞长宋海仁（音）表示：“感谢每年带来大爱和感动的不露脸天使”，“希望按照捐赠者的愿望，明年能够持续实现分享的良性循环，成为幸福的社会。”

한국어