梁熙英在本赛季LPGA最后一场比赛中射下的老鹰球当选“年度最佳沙坑球击球”. December. 27, 2023 08:18. by 李憲宰 uni@donga.com. 上月，梁熙英（34岁•照片）在美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛本赛季最后一场比赛CME集团巡回锦标赛13号洞（4杆）中射下的老鹰球被选为年度最佳沙坑球击球。 《美联社》26日公布了在美国职业高尔夫（PGA）巡回赛和LPGA巡回赛上出现的各球杆最佳击球。梁熙英在CME集团巡回锦标赛13号洞，在剩下80码时，用58度挖起杆打出的第二杆稍微过洞后产生回旋，小球滚入洞中。当时展开激烈头名争夺的梁熙英凭借这一杆一举改变气氛，跃居单独领先位置后，力压畑冈奈纱（日本）获得了冠军奖杯和200万美元（约26亿韩元）的奖金。这是此前在韩国和泰国等地取得LPGA巡回赛4胜的梁熙英在美国本土取得的首个冠军。美联社对梁熙英的沙坑球击球评价说：“这是价值200万美元的击球。” 最佳开球击球由罗利•麦克罗伊（北爱尔兰）在3月戴尔科技比洞赛第2轮18号洞（4杆）击出的第一杆当选。麦克罗伊在距离球洞375码远的该洞，以一记强劲精准的开球将球送到距离果岭仅1.2米的前方，并成功抓下小鸟球。麦克罗伊7月在苏格兰公开赛最后一轮18号洞（4杆）打出的第二杆被评为“最佳2号铁杆击球”。用2号铁杆击出的这一杆顶着风飞出200码，落在了距旗杆3米的地方。 尼克•泰勒（加拿大）在6月RBC加拿大公开赛上创下的22米老鹰推杆被选为最佳推杆。泰勒在与托米•弗利特伍德（英格兰）展开的第4轮延长赛上，奇迹般地成功推入老鹰推杆，作为加拿大选手时隔69年后再次登上了该大赛的冠军宝座。

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