“想向遗属祈求宽恕的死囚，把狱中诗集的版税寄出去”. December. 26, 2023 08:06. by 李鎭求 sys1201@donga.com. “也有把在狱中所出诗集的版税寄给受害者家属的死刑犯。” 21日，在首尔永登浦区全球赞扬教会见到的安洪基牧师（66岁•法务部矫正委员•照片）表示：“人们通常认为死刑犯是不可能教化的，但事实并非如此。”安牧师在20多年间担任了死刑犯等重犯教化使役，被称为“死刑犯、黑社会教化专门牧师”。 ―如果是同样的努力，比起死刑犯等重犯，教化罪轻的人不是更有效吗？ “根据我的经验，死囚或在狱中呆了10年、20年的重犯反而更容易教化。他们很多时候都会死心塌地，放下一切。而在狱中呆了1、2年的人马上就要出去了。所以连欲望都无法放弃，比起承认错误，更觉得‘因为运气不好，所以被抓到了’。所以教化并不容易。” ―听说您今天也见到了死囚，是吗？ “我正在教化8名死刑犯。今天我见到的死囚，已经被囚禁了二十多年，在狱中出诗集，并把版税寄给那些联系到的被害者家属，即便钱不算多。也他们的祈求宽恕。当然也有教不化的人。虽然不能因为忏悔就让死人活过来，但是看到这种样子，遗属们心里的疙瘩应该会稍微解开一点吧。” ―您是矫正委员，您说我们国家的矫正政策有很多遗憾，是吗？ “名字是矫正、教化政策，但实际上几乎没有起到作用。不是一开始就成为重犯。如果以小犯罪进入监狱时，进行正确的矫正和教化，就可以切断恶性循环。少年犯更是如此。但是连作为矫正委员的我，一天的面谈时间也只有10分钟。那个时间能做什么呢。我认为这不是矫正活动，而是探视普通人的概念。” ―相比于矫正，部分人认为应加强处罚力度，但是…… “嗨哟……在矫正、教化方面努力多投资，就能杜绝小犯罪滋生成大犯罪。再犯率和数量都会减少吧。但是，如果不做出根本性的努力，助长了犯罪，然后用对策加强处罚，多建监狱，增加各种管理装备和人力，这难道真的是合理的方法吗？我不认为因为不执行死刑，犯罪会变得更加凶恶。因为执行死刑的时候，也有过凶恶犯罪。希望我们能改变想法。”

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