KAIST试图培养“24岁博士”……为什么希望它一定成功?. December. 26, 2023 08:06. . 韩国某著名工学院的A教授一有空就会说：“选拔研究生太难了。” 首先，据说是本校毕业生报考研究生的人数太少。因为与海外留学、大企业就业、风险创业等其他选项相比，韩国研究生院的魅力不够。围绕本校毕业班学生，教授们之间也经常展开争夺战。虽然希望其他学校也能有优秀人才来参加，但连这方面也大不如前。艰难选拔后，还要支付学费和生活费，才能勉强完成课程。A教授叹气说：“研究生饥荒每年都在加剧。” 最近，家有初中、高中子女的父母透露，理工科倾向现象越来越严重。这意味着理工科人才库变得非常丰富。不仅是三星电子、SK海力士、现代汽车、LG电子等传统大企业，NAVER、KAKAO、优雅兄弟等新强者也集中选拔理工科专业学生，这种情况也事出有因。 在科学界，最让人苦恼的是最高级人才。因为代表韩国的科学家、本应成长为工程学者的人也全部考上了医科大学。甚至有媒体称，全国40所医科大学（定员3058人）每年先选拔3000多人，其后依次为首尔大学、KAIST（韩国科学技术院）等非医科大学。此外，也有不少升入大学后再次挑战医大的班级学生。也就是说，医生这一职业正在使科学家“枯死”。 韩国研究财团10月的报告显示，“被引用前1%”的韩国论文在2021年排在第14位。反而是从2011年的第13位后退了一个名次。中国在2020年超过美国跃居首位，印度也从2011年的第17位跃升8个名次至2021年的第9位。虽然各种因素会综合性地发挥作用，但如果按照A教授的抱怨，韩国的排名肯定会逐渐下降。 KAIST明年实行的“快速通道博士”制度尤其引人注目。其核心是，让学生3年内完成本科课程，并在三年级时上研究生院（硕士、博士综合课程）课程，以最快的速度获得博士学位。如果学生是结束科学高中二年级后提前进入KAIST，满24岁就可以成为博士。 医生是二三十年前很多小学生、中学生梦想的职业。但是记得当时也有很多孩子想成为科学家。但对于现在的韩国孩子来说，医生这一职业的魅力远远超过了科学家。升学率由此决定。 简单地说，要培养“24岁博士”，就是要培养明星科学家。明星会引起关注。不管是2年还是3年，“比别人先”的诱惑出乎意料地强烈地刺激了科学英才们的胜负欲。也就是说，这样一个制度可能会成为“引诱”英才们的导火索。 去年，美国普林斯顿大学教授许埈珥获得“菲尔兹奖”，这对韩国科学界来说是很大的幸运。像高尔夫的朴世利、棒球的朴赞浩一样，“许埈珥儿童”也值得期待。为了培养更多的“许埈珥”，这些尝试必须成功，韩国科学才有未来。

한국어