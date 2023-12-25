大学也接连停办……周边空室泛滥，商圈死亡. December. 25, 2023 08:12. by 崔예나 yena@donga.com. “因大学原因，2024学年度不招收新生，特此通知。” 这是江原道太白江原观光大学在接收大学入学考试随时招生申请书之前的今年9月8日在学校网站上发表的文章。江原观光大学几年间因新生生源不足而废除了几个学科，处于亏损状态。地区社会有言论称，江原观光大学正在进入废校程序。 在学龄人口减少的危机中，大学也不例外。特别是地方大学面临生存危机。随着学生人数的急剧减少，入学资源比大学定员不足。在部分地方国立大学，也有无需高考分数就可以进入的学科。某地方大学相关人士表示：“地区内的高中生们也认为‘可以去首都圈大学，为什么要上地方大学’”，“地区人才优待录取和奖学金都没有任何意义。”即便有新生进来，半数也是想考入首尔大学的学生，因此年级越高，学科的存废问题就越严重。 大学的危机就是地区的危机。如果地区的大学关闭，商圈就会死亡，人口减少也会加快，地区企业也很难找到人力。去年全南韩丽大学关门后，附近地区空置房层出不穷。某公认中介公司事务所相关人士表示：“不仅是单间公寓，咖啡厅、炸鸡店等以学生为对象做生意的人都很困难。” 也有预测称，到2046年，国内一半以上的大学将消失。据2021年首尔大学社会发展研究所和韩国保健社会研究院的《人口变动和未来展望》报告书显示，2042年至2046年，韩国国内大学数量为190所，仅为2021年（385所）的49.4%。特别是，全南（大学生存率19.0%）、蔚山（20.0%）、庆南（21.7%）等地区的相当一部分大学将会消失。 教育界也有人指出，应该为面临经营危机的私立大学提供退路，减少大学数量。但是，如果大学运营者自行清算大学，返还剩余部分财产的《私立大学结构改善支援相关法律》（私学结构改善法）将无法在国会通过。因为“如果没有解散奖金，大学就没有理由自行决定废校”的意见和“只能给部分散漫经营的大学填饱肚子”的意见针锋相对。

한국어