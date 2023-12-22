李刚仁取得联赛第2次助攻，平息法国当地媒体对他数据不佳的批评. December. 22, 2023 08:37. by 金培中 wanted@donga.com. 巴黎圣日耳曼队（PSG）所在的李刚仁贡献个人联赛第2次助攻，为球队的胜利做出贡献，并结束了今年的最后一场比赛。 21日，李刚仁在与梅斯队的2023~2024赛季法甲联赛比赛中首发出场，并在双方0比0战平的下半场第4分钟，助攻队友维蒂尼亚打入一球。这是体现李刚仁才能的助攻。李刚仁在上半场作为左路中场首发出场，但在下半场开始时将位置变更为右侧边锋，4分钟后他在禁区右边角前用左脚传球，将球准确地传到了奔向对方球门的维蒂尼亚的脚下，后者破门得分。PSG队在下半场第15分钟和第38分钟，凭借基利安•姆巴佩的2粒进球，以3比1取得了胜利。下半场补时2分钟时，李刚仁被冈萨洛•拉莫斯替换下场。 在10月29日与布雷斯特的联赛比赛中，李刚仁贡献首次，时隔7场比赛他再次取得助攻。包括上月4日在与蒙彼利埃的联赛比赛中攻入首粒入球在内，本赛季他在联赛中攻入1球，助攻2次。 李刚仁还平息了最近法国当地媒体对他数据不佳的批评。PSG队主教练路易斯•恩里克不顾各媒体的批评，表示“具备了一切”，并在赛后表示，“李刚仁很容易传出决定性的传球。我高度评价的是他的多才多艺。他是无论在哪个位置都能踢球的选手”，称赞了李刚仁。 当天，李刚仁的评分仅次于进球选手。足球统计网站“Fotmob”给李康仁打了8.3分，仅次于姆巴佩（9.2分）和维蒂尼亚（9.1分）。Whoscored网站给李康仁打了7.5分。姆巴佩为8.9分，维蒂尼亚为8.3分。

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