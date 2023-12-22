“低效率”韩国铁道公社……铁路维护人工费是英法德的两倍. December. 22, 2023 08:36. by 郑顺九记者、李祝福记者 soon9@donga.com、 bless@donga.com. 韩国政府的研究结果显示，韩国在铁路设施维护方面投入了比英国、法国等海外发达国家2倍的人工费，但工作人员的工作时间反而更短。有人指出，韩国铁道公社（Korail）要想减少接连发生的铁路事故，摆脱慢性赤字，当务之急是消除这种低效率现象。 据《东亚日报》21日获得的国土交通部“铁路安全体系深层诊断及改善方案（外包）研究”结果显示，国内每公里铁路线路的维护人工费为1.56亿韩元，比英国（0.9亿韩元）、法国（0.7亿韩元）、德国（0.58亿韩元）高出1.7-2.7倍。人工费占总维护费用（2.13亿韩元）的比重为73.2%，高于英国（46.2%）、法国（50.0%）、德国（37.4%）。国土交通部今年1月将劳务委托给了波士顿咨询集团。 虽然投入的资金更多，工作效率却更低。以每周7天为基准，韩国设施维修现场作业人员人均工作时间为37小时，比法国（40.4小时）、德国（40小时）、英国（39.2小时）短。报告指出：“与运用最佳人力的海外不同，国内投入固定人力，人力利用水平较低。” 国土部以该报告为基础，正在推进打破韩国铁路公社垄断维护业务的铁路产业发展基本法修订案，寻求在国会获得通过，但连提交国会国土交通委员会法案小委员会等未能做到，处于停滞不前的状态。韩国开发研究院国际政策研究生院教授朴振（音）表示：“韩国铁道公社的运营、维护、管制等所有组织都拧在一起，变得臃肿，难以分析低效率如何发生、在哪里发生。”

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